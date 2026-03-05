Đà Nẵng: Tiếp xúc cử tri trực tuyến, ngồi nhà vẫn 'gặp' ứng cử viên

TPO - Thay vì đến các địa điểm tập trung, người dân Đà Nẵng ở nhà vẫn "gặp" được đại biểu thông qua các buổi hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cách làm mới này góp phần lan tỏa thông tin về các ứng cử viên rộng rãi hơn, giúp cử tri dễ dàng theo dõi, nắm bắt thông tin về hoạt động bầu cử.

19 giờ, anh Vũ Văn Mạnh (cử tri phường Hòa Khánh) mở laptop truy cập đường link Zoom được gửi trong nhóm Zalo tổ dân phố trước đó để theo dõi hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử HĐND phường khóa I. Trên màn hình nhỏ hiện rõ hình ảnh từ hội trường BCH Quân sự phường - nơi các ứng cử viên đại biểu HĐND phường đang lần lượt trình bày chương trình hành động.

Người dân theo dõi buổi tiếp xúc cử tri tại nhà.

“Trước đây, muốn nghe trực tiếp phải sắp xếp thời gian đến hội trường hoặc các điểm tập trung. Nhưng nay chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể theo dõi đầy đủ buổi tiếp xúc cử tri, tôi thấy rất tiện lợi. Dù không sắp xếp được thời gian để tham dự trực tiếp nhưng tôi vẫn không bỏ lỡ thông tin quan trọng”, anh Mạnh chia sẻ.

Tối 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 4 đơn vị bầu cử với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngoài cử tri tham dự trực tiếp tại 4 địa điểm, nhiều điểm cầu trực tuyến tại các khu dân cư cũng được thiết lập.

Bên cạnh đó, rất đông người dân trên địa bàn theo dõi buổi tiếp xúc cử tri thông qua nền tảng Zoom. Từ quán cà phê, quầy tạp hóa đến những căn nhà nhỏ trong kiệt hẻm, mỗi không gian đều có thể trở thành một “điểm cầu”.

Các điểm cầu trực tuyến được tổ chức trong khu dân cư cũng thu hút đông đảo cử tri đến theo dõi.

Theo ghi nhận, nhiều cử tri lớn tuổi được con cháu hỗ trợ kết nối để theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên trên màn hình tivi tại nhà. Trong khi đó, đoàn viên, thanh niên – những người quen thuộc với nền tảng số – chủ động đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp qua tính năng trò chuyện trên phần mềm.

Được biết, các buổi tiếp xúc cử tri tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn phường Hòa Khánh đều được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh, việc tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cử tri.

Trong bối cảnh địa bàn tập trung nhiều công nhân, người lao động làm việc theo ca, nền tảng trực tuyến giúp họ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Cử tri theo dõi các cuộc tiếp xúc cử tri dễ dàng, thuận lợi dù đang ở đâu.

Theo ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh, việc ứng dụng công nghệ trong tiếp xúc cử tri là bước đi phù hợp với định hướng chuyển đổi số của địa phương.

“Tổ chức hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến giúp lan tỏa thông tin bầu cử rộng rãi, minh bạch hơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia thuận tiện, chủ động. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi cử tri, dù ở bất cứ đâu trên địa bàn, đều có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về ứng cử viên, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn trong ngày bầu cử”, ông Bình nói.

Các điểm niêm yết danh sách cử tri được tích hợp thêm mã QR bên cạnh danh sách bản cứng.

Bên cạnh việc đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND phường Hòa Khánh nhiệm kỳ 2026 – 2031 cũng ứng dụng công nghệ trong công tác tổ chức, như: niêm yết mã QR để người dân tra cứu danh sách cử tri, góp ý online; xây dựng video hướng dẫn công tác trang trí tại các điểm niêm yết và khu vực bỏ phiếu, tạo infographic tuyên truyền mốc thời gian triển khai bầu cử, điểm niêm yết và khu vực bỏ phiếu; tăng cường tuyên truyền về hoạt động bầu cử trên không gian mạng…