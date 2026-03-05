Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bất ngờ kết quả phân tích mẫu nước tại biển ở Gia Lai xuất hiện dải nước nâu đỏ dài hàng km

Trương Định
TPO - Dải nước màu đỏ kéo dài hàng kilomet ở biển Thiện Chánh phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai khiến nhiều người nghi ngờ “thủy triều đỏ”, hay còn gọi tảo nở hoa. Tuy nhiên, kết quả phân tích mẫu nước của cơ quan chức năng cho thấy chưa phát hiện hiện tượng tảo nở hoa tại khu vực này.

Ngày 5/3, Chi Cục bảo vệ môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo về tình trạng nước biển có màu đỏ ở khu vực dọc bờ biển Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc.

Theo Chi Cục bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai, kết quả khảo sát, khu vực nước biển có xuất hiện màu đỏ (nhạt) kéo dài khoảng 1,5km. Khu vực này trước đây có đoạn kè thuộc công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan do UBND thị xã Hoài Nhơn (cũ) làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016.
Qua rà soát và nắm bắt thông tin từ người dân địa phương, do ảnh hưởng của cơn bão (năm 2016, 2018) và nhất là cơn bão số 13 năm 2025, đoạn kè tại khu vực khảo sát bị triều cường cuốn trôi, kéo theo đất đỏ đắp nền đường và hiện nằm dọc mép biển (dưới nước).

Từ kết quả khảo sát và phân tích các thông số chất lượng nước biển ven 2 bờ (1 mẫu nước biển tại khu vực không có hiện tượng nước đỏ và 1 mẫu nước biển tại khu vực biển có hiện tượng nước đỏ), kết quả soi mật độ tảo, có thể nhận thấy nước biển tại khu vực chưa phát hiện hiện tượng tảo nở hoa.

z7560399543425-2c4486f42bebe80bb458767e324e0c6c.jpg
Khu vực nước biển đổi màu kéo dài hàng kilomet.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vừa qua, tại khu vực bờ biển thôn Thiện Chánh, xuất hiện một dải nước màu nâu đỏ rộng khoảng 20 - 30m, kéo dài hàng kilomet. Dải nước nâu đỏ trải dài ven bờ, nổi bật giữa nền nước biển xanh, khiến không ít người tò mò.

Trên một trang mạng xã hội cũng đăng tải thông tin cho rằng đây là hiện tượng “thủy triều đỏ”. Nhưng theo người dân trong khu vực, sát bờ trước đây có đường đất đỏ nhưng bị bão đánh sập vào năm ngoái, khiến nước biển lấn sâu, màu nước có thể do bùn đất từ phần sạt lở hòa vào biển. Hiện nay, khu vực nước biển đổi màu đã trở lại trạng thái bình thường.

Trương Định
#Gia Lai #nước đổi màu #thủy triều đỏ #sạt lở đất #kết quả phân tích mẫu nước #Biển Tam Quan

