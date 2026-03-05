Đề xuất lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch TP. Cần Thơ

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch UBND Thành phố, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp... Tổ có chức năng tư vấn, khuyến nghị chính sách, giải pháp với Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ vừa gửi văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố về việc đề xuất thành lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch UBND Thành phố.

Theo đó, xét nhu cầu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ thời gian tới, UBND thành phố giao Viện Kinh tế - Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch UBND Thành phố.

Tổ tư vấn có chức năng tư vấn, khuyến nghị chính sách, giải pháp với Chủ tịch UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội.

Thành viên Tổ tư vấn là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cá nhân am hiểu sâu trên các lĩnh vực, có tâm huyết đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị trình dự thảo thành lập tổ trước ngày 25/3/2026.