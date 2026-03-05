Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đề xuất lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch TP. Cần Thơ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch UBND Thành phố, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp... Tổ có chức năng tư vấn, khuyến nghị chính sách, giải pháp với Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ vừa gửi văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố về việc đề xuất thành lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch UBND Thành phố.

tp-ubct-8548-4373.jpg
Đề xuất thành lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Theo đó, xét nhu cầu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ thời gian tới, UBND thành phố giao Viện Kinh tế - Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ tư vấn chính sách của Chủ tịch UBND Thành phố.

Tổ tư vấn có chức năng tư vấn, khuyến nghị chính sách, giải pháp với Chủ tịch UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội.

Thành viên Tổ tư vấn là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cá nhân am hiểu sâu trên các lĩnh vực, có tâm huyết đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị trình dự thảo thành lập tổ trước ngày 25/3/2026.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #tư vấn chính sách #Chủ tịch UBND #phát triển kinh tế #khoa học

Xem thêm

Cùng chuyên mục