Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Tỉnh ủy Quảng Ngãi

TPO - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Qua kiểm tra, giám sát sẽ kịp thời ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo của địa phương, đồng thời chỉ ra những khó khăn, bất cập để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

Sáng 5/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo quyết định, đoàn kiểm tra Trung ương sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong quá trình thực hiện, cần nhìn nhận cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, cũng như những khó khăn, bất cập, từ đó kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nhân rộng những cách làm hay và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực phối hợp với các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát để đạt kết quả tốt nhất. Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy trình, quy định và báo cáo kết quả, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cam kết quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Tỉnh Quảng Ngãi đã phân công đầu mối tổng hợp báo cáo và cung cấp các tài liệu cần thiết gửi đoàn kiểm tra, giám sát. Trong thời gian đoàn làm việc tại Quảng Ngãi, Ban Thường vụ sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát”, ông Niên nói.