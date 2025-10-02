Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí: Cách chức cán bộ phải có hồ sơ, căn cứ pháp lý

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh: Muốn "cách chức ông này, xử lý ông kia" phải bằng hồ sơ, phải đảm bảo quyền con người, đúng quy trình pháp luật và quy định của Đảng.

Sáng 2/10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM - đơn vị số 3 có buổi tiếp xúc cử tri các 10 phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Hoà Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Tổ ĐBQH đơn vị số 3 gồm ông Lê Minh Trí – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Tri Thức – Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách Bệnh viện Chợ Rẫy; ông Lê Thanh Phong – Thành uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân TPHCM.

img-8910.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của tổ ĐBQH đơn vị số 3, ngày 2/10. Ảnh: Ngô Tùng

Nêu ý kiến, cử tri Nguyễn Anh Quốc (phường Bình Hưng) nhìn nhận hiện nay cán bộ, công chức thành phố đang gặp khó khăn về nơi ở sau sắp xếp đơn vị hành chính, ảnh hưởng đến đời sống và công tác. Ông Quốc kiến nghị các ĐBQH có ý kiến để Trung ương cho TPHCM cơ chế xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ, đảng viên, giúp đội ngũ ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống và an tâm công tác.

Dẫn ra những bất cập trong quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, cử tri Mai Thanh Hà (phường An Đông) đề nghị “không để cán bộ bị tố cáo lại làm cán bộ”. Ông cho biết ông đã có 20 phiếu chuyển tố cáo nhiều cựu cán bộ, cán bộ quản lý trên địa bàn một số cơ quan, địa phương, đồng thời đề nghị xem xét thẳng thắn trách nhiệm của các cán bộ.

Thay mặt tổ ĐBQH, ông Lê Minh Trí ghi nhận những kiến nghị, ý kiến xác đáng.

img-8959.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao đổi với cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

Với những phản ánh, kiến nghị của cử tri Mai Thanh Hà, ông Lê Minh Trí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM lập ra từng ý kiến thuộc cấp nào thì chuyển cho cấp đó.

Ông Trí nêu rõ, người dân cần nhìn nhận và phản ánh công bằng những mặt tích cực của đất nước đang đạt được và phát triển, còn những mặt trái thì cũng phản ánh để cùng sửa chữa, xây dựng.

“Còn chuyện muốn cách chức ông này, xử lý ông kia phải bằng hồ sơ, phải đảm bảo quyền con người, đúng quy trình pháp luật và quy định của Đảng. Cử tri phản ánh, chúng tôi ghi nhận nhưng có cách chức hay không thì phải theo quy định của Đảng, của pháp luật chứ không thể cứ đề nghị là được, phải có căn cứ pháp lý. Chúng ta phải công bằng với việc này, sai thì xử nhưng nghi vấn thì phải làm rõ, không nên sốt ruột”, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh.

img-8882.jpg
Ông Mai Thanh Hà nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ ĐBQH đơn vị số 3.

Về vấn đề sửa Luật Đất đai, ông Lê Minh Trí cho biết, luật này mới được sửa gần đây. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa một lần nữa để đảm bảo sát thực tiễn, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thời gian qua. Việc này nhằm giúp cho việc sử dụng đất đai hiệu quả, công bằng, hợp lý với quan điểm then chốt là đáp ứng thực tiễn đặt ra, lợi ích của quốc gia, của cá nhân.

Ngô Tùng
