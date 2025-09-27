Cử tri TPHCM lo ngại về dự án chống ngập 10.000 tỷ còn dang dở

TPO - Cử tri TPHCM nêu rõ, tình hình ngập lụt diễn ra thường xuyên gây khó khăn trong sinh hoạt, đời sống kinh doanh và sức khỏe người dân, trong khi dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng vẫn còn dang dở. Người dân đã ý kiến nhiều lần suốt 5 năm qua và mong đợi dự án đi vào hoạt động nhưng sau nhiều năm vẫn “nằm trong im lặng”.

Sáng 27/9, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM – đơn vị 9 đã tiếp xúc cử tri các phường, xã: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước, trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Tham gia tiếp xúc tại điểm cầu phường Tân Mỹ có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

Lo ngại dự án “nằm trong im lặng”

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự sốt ruột với dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng khi dự án được triển khai nhiều năm qua nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết.

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc (phường Tân Mỹ) cho biết, dự án giải quyết cống ngăn triều chống ngập tại TPHCM, nhất là hạng mục cống ngăn triều tại cầu Tân Thuận 1 là công trình trọng điểm nhưng hiện vẫn còn thi công dở dang, nhiều hạng mục công trình gây ảnh hưởng lớn đời sống người dân. “Tình hình ngập lụt diễn ra thường xuyên gây khó khăn trong sinh hoạt, đời sống kinh doanh và sức khỏe người dân. Người dân đã ý kiến nhiều lần suốt 5 năm qua và mong đợi dự án đi vào hoạt động nhưng sau nhiều năm vẫn “nằm trong im lặng”, bà Cúc bày tỏ.

Cử tri Đoàn Thị Kim Cúc nêu ý kiến. Ảnh: Ngô Tùng

Nữ cử tri mong muốn ĐBQH cùng các cơ quan trả lời dứt khoát dự án có thể đi vào hoạt động lại hay không, tiếp tục hoàn thành nhằm tránh lãng phí và đem lại niềm vui cho thành phố, không còn cảnh ngập lụt và cũng để người dân không tiếp tục ý kiến.

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Vân (xã Nhà Bè) nói bản thân bà thấy mừng vì Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 để tháo gỡ các vướng mắc liên quan dự án. “Dự án đã ngưng thi công khá lâu, bà con rất mong ngóng vì Nhà Bè vẫn còn nhiều chỗ ngập sâu. Tôi mong thành phố có chỉ đạo quyết liệt để dự án hoàn thành trong thời gian sớm nhất”, bà Vân nói.

Cử tri Ngọc Điệp (xã Hiệp Phước) cũng gửi gắm tổ ĐBQH kiến nghị Chính phủ tháo gỡ những điều còn vướng để dự án sớm đi vào hoàn thành, giúp giảm ngập cho khu Nam nói chung và xã Hiệp Phước, Nhà Bè nói riêng.

Trao đổi xoay quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM – cho biết, hiện nay toàn bộ dự án đã thi công đạt được 92% tổng số khối lượng công trình và thành phố vẫn tiếp tục triển khai dự án để hoàn thành, đi vào vận hành.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng trả lời cử tri.

Trong đó, đặt ra mục tiêu đối với 6 cống kiểm soát triều lớn, thành phố phấn đấu đưa cống ngăn triều Bến Nghé và Mương Chuối hoàn thành trước, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026 để đưa vào vận hành, khai thác.

Để giải quyết, tháo gỡ khó khăn còn lại cho dự án, TPHCM đã báo cáo Chính phủ về các khó khăn, vướng mắc và Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết 212. Theo đó, thành phố đang tập trung tháo gỡ để dự án có thể hoàn thành theo mục tiêu.

Ông Dũng cho biết thêm, thành phố đã lập 2 tổ công tác về hoàn thiện việc điều chỉnh ký kết lại hợp đồng và điều chỉnh toàn dự án. Ngày 19/9 vừa qua, lãnh đạo TPHCM đã có buổi làm việc với nhà tài trợ và đã thống nhất một số nội dung để tháo gỡ khó khăn của dự án và dự kiến ngày 29/9 tới lãnh đạo thành phố tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước – đơn vị tái cấp vốn tài trợ dự án. Việc này được tháo gỡ sẽ giúp cập nhập điều chỉnh toàn bộ dự án.

Khối lượng công việc dự án còn lại không nhiều

Ông Phan Văn Mãi – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội – cho biết, khối lượng công việc dự án còn lại không nhiều, chỉ khoảng 8%. Tuy nhiên chỉ có một việc vướng mắc là dự án này khi bắt đầu phê duyệt và triển khai thì vốn chưa đến 10.000 tỷ đồng, nhưng quá trình triển khai thực hiện kéo dài và phát sinh, đến nay “có thể lên mười mấy ngàn tỷ”.

Ông Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Mãi cho hay, để tiến hành tiếp, nhà đầu tư muốn thành phố phải đánh giá lại, cập nhật dự án, trong khi thủ tục cập nhật lại vướng một số quy định của pháp luật. Vừa rồi, Chính phủ có nghị quyết tháo gỡ và thành phố phải điều chỉnh lại dự án, ký lại hợp đồng. Khi việc này rõ ràng, nhà đầu tư thấy có cơ sở thanh toán và tập trung giải quyết thì lúc đó mới đẩy nhanh và sớm đưa dự án hoàn thành.

“Khối lượng công việc còn lại và thời gian giải quyết không lâu nhưng để những thủ tục cơ bản, phê duyệt lại dự án, ký lại hợp đồng và các điều kiện thanh toán mới là những việc mất thời gian. Hy vọng trong năm nay sẽ hoàn thành một số hạng mục và sang năm sẽ hoàn thành phần còn lại. Chúng tôi và UBND TPHCM sẽ tiếp tục theo sát vấn đề nhức nhối này, để người dân không còn nói hoài nữa”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nói.