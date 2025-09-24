Cử tri Hà Nội kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng

TPO - Những đợt mưa vừa qua đã khiến nhiều khu vực, trong đó có phường Tây Mỗ ngập cục bộ. Do đó, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm lập dự án tổng thể hệ thống tiêu thoát nước để triển khai thực hiện trên địa bàn phường.

Ngày 24/9, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội (đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri các phường Tây Mỗ, Từ Liêm, Xuân Phương, Đại Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tây Mỗ cho biết, những đợt mưa vừa qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn phường ngập cục bộ. Do đó, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm lập dự án tổng thể hệ thống tiêu thoát nước để triển khai thực hiện trên địa bàn phường.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị thành phố phân cấp cho phường được lập quy hoạch đầu tư xây mới các trường THPT để phục vụ nhu cầu theo học của học sinh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội ghi nhận những kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, thành phố.

Về vấn đề ngập úng tại phường Tây Mỗ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề Sở Xây dựng phối hợp với các phường trong đó có Tây Mỗ rà soát để đánh giá nguyên nhân và có kế hoạch, giải pháp để giải quyết.

Với kiến nghị đầu tư xây trường học, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, quan điểm xuyên suốt của thành phố là cố gắng không để xảy ra thiếu trường lớp. Do đó, thành phố sẽ rà soát lại để bảo đảm đủ trường học cho con em người dân trên địa bàn.

Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các phường tiếp thu, giải quyết thấu đáo. Trường hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu và tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng liên quan giải quyết.