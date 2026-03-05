Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

TPO - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng 5/3, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị lần thứ IX để triển khai nội dung về kiện toàn công tác nhân sự.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐVN vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn.

Hội nghị cũng thống nhất cho ông Nguyễn Đình Khang thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN sau khi ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, tân Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ niềm vinh dự to lớn nhưng cũng nhấn mạnh đây là trách nhiệm nặng nề, nhất là trong bối cảnh thực tiễn đang đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu mới đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Với sự tín nhiệm tuyệt đối từ Ban Chấp hành khi về "mái nhà chung" Tổng Liên đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ một cách chân thành rằng ông coi đây chính là một hình thức “tạm ứng niềm tin” mà các lãnh đạo và đồng nghiệp đã dành cho mình.

Ông Tuấn cam kết sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, bám sát thực tiễn đời sống công nhân lao động, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn giữ vững khối đoàn kết nội bộ, đồng thời, sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức và các thế hệ đi trước, đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và toàn thể người lao động trên cả nước.