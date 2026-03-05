Cử tri miền núi ở Lai Châu gửi gắm nhiều nguyện vọng thiết thực đến bà Hà Thị Nga

TPO - Trong hai ngày 4–5/3, tại các xã Tân Uyên và Mường Khoa (tỉnh Lai Châu), bà Hà Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026–2031.

Bà Hà Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày chương trình hành động tại Hội nghị.

Tại các hội nghị, bà Hà Thị Nga trình bày chương trình hành động và bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử tại Lai Châu- địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nơi bà đã có nhiều năm gắn bó trong quá trình công tác. Theo bà, Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 84% dân số. Những năm qua, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Các đại biểu và đông đảo cử tri tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026–2031.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn như hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguồn lực đầu tư hạn chế và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trước những vấn đề đó, trong nhiệm kỳ tới, bà Hà Thị Nga cho biết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung kiến nghị, giám sát việc triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh việc quan tâm hơn nữa đến các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi.

Cử tri đã gửi nhiều ý kiến tâm huyết về các vấn đề thiết thực như đào tạo nghề, tạo việc làm, đầu tư nước sạch sinh hoạt, điều chỉnh tiền lương và phụ cấp cho cán bộ cơ sở, phát triển hạ tầng viễn thông, thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư các tuyến giao thông quan trọng để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch vùng miền.

Cử tri Nguyễn Ngọc Huyền, thôn Tạng Đán, xã Tân Uyên cho biết, hiện nay phần lớn lao động địa phương chưa qua đào tạo nghề và thiếu việc làm ổn định, phải đi làm ăn xa. Theo cử tri, tình trạng lao động ly hương kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sự gắn kết gia đình mà còn tác động lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tiềm ẩn những vấn đề về an ninh trật tự.

“Từ thực tế đó, cần đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn; phát triển các mô hình sản xuất và chế biến nông - lâm sản; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại chỗ nhằm tạo việc làm bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số”, cử tri Huyền nhấn mạnh.

Cử tri xã Tân Uyên phát biểu ý kiến, kiến nghị về việc làm, tiền lương và chuyển đổi số tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026–2031.

Cử tri Vàng A Dờ cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, bộ máy được tinh gọn nhưng khối lượng công việc của cán bộ, công chức cấp xã tăng lên đáng kể. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng số và cải cách hành chính ngày càng cao, trong khi chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ chưa thực sự tương xứng, đặc biệt đối với viên chức sự nghiệp. “Các đại biểu sau khi trúng cử cần quan tâm đề xuất điều chỉnh chính sách tiền lương theo hướng gắn với vị trí việc làm, khối lượng và chất lượng công việc; đồng thời có cơ chế động viên, khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa”, cử tri Dờ bày tỏ.

Bà Dương Thị Dung, thôn 32, xã Tân Uyên cho biết chủ trương chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ, song tại nhiều thôn bản vùng cao vẫn còn không ít khó khăn. Hạ tầng viễn thông chưa ổn định, thiếu trang thiết bị, đường truyền Internet chập chờn khiến việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và cung cấp dịch vụ công gặp nhiều trở ngại.

Cử tri xã Mường Khoa kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đến các khu vực sản xuất, tạo điều kiện phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển cây dược liệu, lĩnh vực có nhiều tiềm năng tại địa phương.

Đáng chú ý, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, còn hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin. Ngay cả cán bộ thôn cũng gặp lúng túng khi phải sử dụng đồng thời nhiều phần mềm và ứng dụng phục vụ công việc. “Kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với điều kiện từng vùng; ưu tiên đầu tư hạ tầng số và trang thiết bị cơ bản cho cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ thôn” Cử tri Dung mong muốn.

Tại xã Mường Khoa, cử tri cũng đề nghị các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đến các khu vực sản xuất để tạo điều kiện phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển cây dược liệu- lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng tại địa phương. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tăng cường đầu tư trang thiết bị và có chính sách hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tại các trạm y tế xã do cơ sở hạ tầng hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Bà Hà Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tiếp thu các ý kiến cử tri xã Mường Khoa.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Bà chia sẻ với những khó khăn, trăn trở của người dân, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, phản ánh tới các cơ quan, cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những vấn đề cử tri nêu ra đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lao động, việc làm và thu nhập – những yếu tố trực tiếp quyết định sự ổn định của mỗi gia đình cũng như sự phát triển bền vững của địa phương.

Theo bà Nga, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ dừng lại ở việc đầu tư hạ tầng hay hỗ trợ an sinh xã hội, mà cốt lõi là tạo sinh kế lâu dài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở ra cơ hội việc làm bền vững cho người dân ngay tại quê hương. Khi người lao động có việc làm ổn định và thu nhập bảo đảm, họ sẽ yên tâm gắn bó với gia đình và bản làng, từ đó hạn chế những hệ lụy xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với địa phương và người dân.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong sự phát triển của xã hội. Gia đình là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Một gia đình ấm no, hạnh phúc không chỉ được xây dựng bằng tình yêu thương mà còn cần sự ổn định về kinh tế, việc làm và môi trường sống an toàn. Khi cha mẹ có công việc ổn định và điều kiện chăm lo cho con cái, thế hệ trẻ sẽ có cơ hội được giáo dục tốt hơn và phát triển toàn diện.