Ông Vũ Văn Tiến: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả

TPO - Trong chương trình hành động gửi tới cử tri khi ứng cử tại Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại đơn vị bầu cử số 6, ông Vũ Văn Tiến cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự phát triển của Hải Phòng và đất nước, đồng thời luôn giữ vững tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của mình.

Cam kết luôn ở bên cạnh người dân, gắn bó mật thiết với cử tri

Sáng 5/3, ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6 (TP Hải Phòng).

Đơn vị bầu cử số 6 (TP Hải Phòng), gồm các xã phường: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6, TP Hải Phòng.

Trong chương trình hành động, ông Vũ Văn Tiến bày tỏ vinh dự, tự hào khi được giới thiệu, tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo ông, TP Hải Phòng trong không gian phát triển mới là sự giao hòa "Thành phố cảng Anh hùng" và "Xứ Đông văn hiến", là thành phố đáng sống, cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước, nơi hội tụ của ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm...

Vì vậy, trách nhiệm của người đại biểu dân cử không chỉ là tham gia xây dựng pháp luật mà còn phải lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó góp phần thúc đẩy các chính sách phù hợp với thực tiễn.

Trong chương trình hành động, nội dung đầu tiên được ông nhấn mạnh là giữ vững bản lĩnh chính trị, liêm chính và nói đi đôi với làm. Ông cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết.

Ông Vũ Văn Tiến phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động cũng được ông coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Quốc hội.

Ông cam kết luôn ở bên cạnh người dân, gắn bó mật thiết với cử tri, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị và chuyển tải trung thực hơi thở cuộc sống tới Quốc hội. Công khai các kênh tiếp nhận ý kiến, tăng cường đối thoại trực tiếp, đặc biệt ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhằm bảo đảm mọi ý kiến của người dân đều được lắng nghe và xem xét giải quyết.

Chú trọng đời sống an sinh xã hội

Đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để Hải Phòng phát triển bứt phá trong không gian mới. Trọng tâm cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao năng lực kết nối để tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế tư nhân. Triển khai khu thương mại tự do, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tăng cường công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở xã hội; kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ và quy hoạch treo gây thất thoát lãng phí. Đồng thời, chú trọng kết nối hạ tầng liên vùng, nâng cấp hệ thống cảng biển...

Song song với phát triển kinh tế, ông chú trọng đến các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch; tạo việc làm bền vững, đặc biệt đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án trọng điểm. Đồng thời quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế trong xã hội, mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi thành quả phát triển đều hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Các cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, theo ông việc xây dựng luật không thể chỉ diễn ra trong các phòng họp mà phải xuất phát từ những vấn đề cụ thể của xã hội. Vì vậy, ông sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia để đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bên cạnh việc tham gia xây dựng luật, ông cũng chú trọng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Với vai trò trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông cam kết thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác với người dân, đặc biệt trên các nền tảng số để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị 24/7. Những phản ánh của cử tri sẽ được theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, minh bạch và đúng pháp luật.

Ông cũng cho biết sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đồng thời, việc phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc trong các lĩnh vực dân sinh bức xúc sẽ được chú trọng, nhằm góp phần xây dựng bộ máy quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả hơn.

"Tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự phát triển của Hải Phòng và đất nước, đồng thời luôn giữ vững tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của mình", ông Vũ Văn Tiến nói tại buổi tiếp xúc cử tri.