Nhịp sống phương Nam

Google News

Cảnh tượng khó coi trên bãi biển ở TPHCM

Sau mỗi đợt sóng, rác thải cùng lục bình, cây khô… lại trôi dạt vào Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM) tạo thành từng lớp dày đặc trên bờ biển khi thủy triều rút.

w-rac-troi-vao-bo-bien-vung-taujpg-2722.jpg

Những ngày qua, hàng trăm tấn lục bình và rác từ đại dương ồ ạt tấp vào dọc bờ biển Bãi Sau Vũng Tàu (đường Thùy Vân) kéo dài khoảng 3km. Có nơi rác phủ dày đến 10cm, khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác.

z7214666419510-4ae0b103ed974703c5b15a10c4974e79.jpg

Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 11/11, sau khi thủy triều rút, lượng lớn rác nằm cách bờ khoảng 20m, kéo dài thành từng mảng lớn. Hàng chục công nhân của Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu cùng xe chuyên dụng được huy động thu gom, vận chuyển rác đi xử lý.

w-rac-troi-vao-bo-bien-vung-tau-3jpg-2724.jpg
w-rac-troi-vao-bo-bien-vung-taujpg-2725.jpg

Rác trôi vào chủ yếu là lục bình, chai nhựa, mút xốp, cây khô, quả dừa khô... Những ngày đầu rác xuất hiện ít, nhưng càng về sau tràn vào nhiều.

w-rac-troi-vao-bo-bien-vung-taujpg-2726.jpg

Hai xe ủi làm nhiệm vụ đẩy, kéo rác lại thành từng đống.

w-rac-troi-vao-bo-bien-vung-tau-4jpg-2727.jpg

Nhiều gốc và thân cây dừa khô loại lớn dạt vào bờ biển.

w-rac-troi-vao-bo-bien-vung-tau-2jpg-2728.jpg

Đang cào rác cho vào sọt, ông Lương Văn Hữu - công nhân Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu cho biết, tình trạng rác trôi dạt bắt đầu ghi nhận 4 ngày qua. Mỗi ngày, công nhân làm việc từ 6h, thu dọn liên tục suốt 8 tiếng.

w-rac-troi-vao-bo-bien-vung-tau-1jpg-2729.jpg

Từng đống rác được tập kết trên bờ biển, chờ đưa lên xe tải chở đi xử lý.

Đại diện Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu cho biết, thông thường từ tháng 5 hằng năm, các bãi biển ở Vũng Tàu phải hứng chịu 2–3 đợt rác đại dương, chủ yếu là lục bình, túi nilon, chai nhựa… theo dòng hải lưu từ các cửa sông Cần Giờ dạt vào. Tuy nhiên, năm nay đến tận tháng 11, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

“Hôm nay, công ty huy động khoảng 30 công nhân cùng nhiều phương tiện để thu gom, ước tính lượng rác hơn 50 tấn. Những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực và phương tiện để làm sạch toàn bộ bãi biển", vị đại diện cho biết.

Vietnamnet
