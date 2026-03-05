Thủ tướng yêu cầu bố trí vốn ngay cho các dự án giao thông đang triển khai

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát, sắp xếp bố trí vốn ngay cho các dự án giao thông đang triển khai, đồng thời khẩn trương phân bổ vốn đầu tư trung hạn, trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp Phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết, năm 2025 đi qua với thành tựu nổi bật, quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải. Kết quả đó tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin, khí thế cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, trong không khí nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên nhiều công trường, các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài bám trụ công trường, có người 2-3 năm liên tiếp "ăn Tết trên công trường", tổ chức thi công xuyên Tết, theo đúng tinh thần "làm xuyên ngày Tết, ngày nghỉ".

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra nhiều công trường để động viên cán bộ, công nhân, người lao động; đôn đốc chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000 km đã đề ra; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng, với mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả xương máu của những người vì lợi ích đất nước để góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ các dự án, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất tới thân nhân gia đình những kỹ sư, công nhân đã thiệt mạng vì thiên tai trên công trường thời gian qua.

Phiên họp được kết nối trực tuyến với đầu cầu 27 tỉnh, thành phố

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án để đưa các cây cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ theo hướng thông suốt, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy tối đa, tối ưu hóa hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc…

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc.

Hiện nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc; tới đây tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu hoàn thiện, thúc đẩy triển khai các dự án đã khởi công; đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn với những đoạn tuyến chưa đạt chuẩn; thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Đồng thời rà soát, sắp xếp bố trí vốn ngay cho các dự án đang triển khai; khẩn trương phân bổ vốn đầu tư trung hạn, trình Quốc hội trong Kỳ họp tới.