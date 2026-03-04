Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khánh Hòa

Ngày 4/3, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc và kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Khánh Hòa.



Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Nha Trang. Tại đây, ông Trần Sỹ Thanh biểu dương những nỗ lực của các lực lượng tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương về cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 12, phường Nha Trang.

Ông Trần Sỹ Thanh lưu ý tỉnh Khánh Hòa cần tổ chức đón tiếp, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu. Các khu dân cư cần phát động phong trào thi đua, vận động cử tri tham gia bầu cử sớm, đầy đủ, tạo không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; đồng thời sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, đến nay 65/65 xã, phường, đặc khu đã niêm yết danh sách hơn 1,6 triệu cử tri theo quy định. Để chuẩn bị cho bầu cử, tỉnh đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.123 tổ bầu cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử, hướng dẫn tổng hợp kết quả và lập biên bản kiểm phiếu cho các địa phương, đơn vị cơ sở.