Hà Nội lấy ý kiến phương án bồi thường, tái định cư khu vực làm cầu vượt đường 70

TPO - UBND phường Hà Đông đang lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng nút giao Phạm Tu - Xa La. Trong đó, giá đất dự kiến bồi thường cao nhất là vị trí 1 với mức gần 63 triệu đồng/m2.

UBND phường Hà Đông đang niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng nút giao thông giữa tuyến đường số 1 (thuộc dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70).

Theo UBND phường Hà Đông, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn phường là 21.101,7 m2. Trong đó, diện tích đất đề nghị thẩm định đợt 1 là 1.410,9 m2 và diện tích đất trình đợt sau là 19.690,8 m2.

Trước đây, UBND huyện Thanh Trì (cũ) đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án. Trong đó, giá các thửa đất ở bị thu hồi tính theo đường Cầu Bươu. Cụ thể, vị trí 1 là 67.160.000 đồng/m2; vị trí 2 là 43.230.000 đồng/m2; vị trí 3 là 29.170.000 đồng/m2; vị trí 4 là 26.790.000 đồng/m2; đất nông nghiệp trồng lúa là 186.000 đồng/m2.

Nút giao đường 70 bị thắt cổ chai do gặp vướng mắc về GPMB.

Sau khi so sánh, UBND phường Hà Đông nhận thấy giá đất do UBND huyện Thanh Trì phê duyệt có sự chênh lệch với giá đất do HĐND TP. Hà Nội ban hành và áp dụng từ 1/1/2026.

Để đảm bảo tiến độ dự án, phường Hà Đông đề nghị áp dụng giá đất theo Quyết định số 89/2026/QĐ-UBND ngày 2/2/2026 do UBND thành phố Hà Nội ban hành. Trong đó, xác định hệ số điều chỉnh giá đất K =1 đối với các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đề xuất trên, đơn giá tính tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở (nơi đi) đường Cầu Bươu thuộc vị trí 1 giá là 62.663.000 đồng/m2; vị trí 2 giá là 37.441.000 đồng/m2; vị trí 3 giá là 29.288.000 đồng/m2; vị trí 4 giá là: 26.273.000 đồng/m2.

Đơn giá tính tiền sử dụng đất phải nộp (nơi đi): Theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội đối với đất ở đường Cầu Bươu (đoạn từ đầu đường đến cuối đường) tại vị trí 1 giá 62.663.000 đồng/m2; vị trí 2 giá 37.441.000 đồng/m2; vị trí 3 giá 29.288.000 đồng/m2; vị trí 4 giá 26.273.000 đồng/m2.

Ngoài ra, phường Hà Đông cũng lấy ý kiến về các trường hợp được tái định cư, không đủ điều kiện tái định cư; phương án hỗ trợ tam cư; phương án bồi thường hoa màu, kiến trúc và các chính sách hỗ trợ khác.

Nút giao Phạm Tu - Xa La là hạng mục của dự án đường nối từ Vành đai 3 đi khu đô thị Xa La (Hà Đông) được đầu tư bằng hình thức BT với kinh phí 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đoạn giao với đường 70 thì tuyến đường đang bị thắt nút “cổ chai” do cầu vượt đường 70 tại đây thi công chưa xong. Nguyên nhân chính là do gặp vướng mắc trong công tác GPMB dự án.