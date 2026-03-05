Hà Nội cho phép chuyển đổi hơn 4ha đất khu công nghiệp thành dự án nhà ở

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hà Nội giao Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ chuyển mục đích sử dụng 43.934m2 đất khu công nghiệp Phú Nghĩa tại phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để thực hiện Dự án Khu nhà ở Tiên Phương.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở Tiên Phương tại phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Theo đó, cho Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ, địa chỉ trụ sở chính tại Lô TT2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa được thành phố Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng 43.934m2 đất khu công nghiệp tại phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để thực hiện Dự án Khu nhà ở Tiên Phương.

Khu công nghiệp Phú Nghĩa

Trong tổng diện tích 43.934m² đất, có 26.597m2 đất ở (xây dựng nhà ở thấp tầng tại các ô có ký hiệu từ TT-01 đến TT-08). Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung theo thời hạn ổn định lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

17.337m2 đất còn lại để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm có diện tích đất cây xanh, vườn hoa (1.501m2) kết hợp bãi đỗ xe công cộng (500m2) và diện tích đất giao thông (15.336m2) được sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án có sử dụng đất.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc đầu tư xây dựng theo chủ trương đầu tư dự án, quy hoạch xây dựng được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai năm 2024.

UBND Thành phố giao Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ liên hệ với Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; Thuế thành phố Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Đồng thời, sử dụng diện tích đất được thuê trong phạm vi mốc giới, ranh giới đúng quy định; vị trí công trình xây dựng đúng theo quy hoạch được chấp thuận và giấy phép xây dựng; thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường…

