Biệt thự với không gian mở của cây xanh và mặt nước

TPO - Tọa lạc tại Hà Nội, công trình là dự án cải tạo biệt thự song lập hướng đến việc tạo nên một trải nghiệm sống mới, thoát khỏi sự lặp lại đơn điệu thường thấy trong các khu đô thị.

Không gian được tổ chức theo nhiều lớp mở liên tục – từ lối tiếp cận, khu vườn phía trước, không gian sinh hoạt bên trong đến sân sau và mặt nước cảnh quan – tạo nên dòng chảy không gian liền mạch và sâu rộng.

Hệ kính lớn, khu vườn đệm và lối cầu gỗ băng qua hồ nước mang lại cảm giác thư thái, như một khoảng dừng lặng trước khi trở về với tổ ấm. Tất cả tạo nên một ngôi nhà không phô diễn hình thức, mà lặng lẽ nuôi dưỡng cảm xúc sống, nơi kiến trúc trở thành cầu nối giữa con người, thiên nhiên và nhịp sống đô thị hiện đại.