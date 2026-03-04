Sức hút của tòa S1 The Sentosa - Đảo An Nhiên giữa tâm điểm tăng trưởng Bắc Trung Bộ

Ba động lực hạ tầng, công nghiệp và cảng biển đang tái định vị Thanh Hóa trên bản đồ kinh tế quốc gia, đồng thời tạo xung lực mới cho thị trường bất động sản địa phương. Để đón đầu sóng tăng trưởng và dịch chuyển dân cư, đông đảo nhà đầu tư đang tập trung về Thanh Hóa, với bến đỗ là tòa S1 The Sentosa vừa ra mắt tại Vinhomes Star City.

“Tam mã” tăng trưởng - Đầu kéo cho BĐS Thanh Hóa bứt tốc

Đánh giá về tiềm năng của xứ Thanh, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho rằng Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các điều kiện để cùng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh hình thành “tứ giác phát triển” phía Bắc. Trong đó, hạ tầng giao thông, công nghiệp, cảng biển… đang tạo sức bật mạnh mẽ cho BĐS Thanh Hóa.

Về giao thông, trục cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh đã hoàn thiện đồng bộ. Tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài hơn 63 km vận hành từ năm 2023, kết nối các nút giao chiến lược như Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân và Đồng Thắng.

Hai đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn tất tháng 10/2023 đã nối thông hành lang cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An, rút ngắn thời gian di chuyển Hà Nội - Thanh Hóa xuống khoảng 3,5 giờ.

Cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa đã thông xe (Ảnh: Xuyên Đông)

Song hành cùng đường bộ là bước nâng cấp của Cảng hàng không Thọ Xuân. Theo quy hoạch, sân bay Thọ Xuân hướng tới công suất 5 triệu hành khách/năm, đủ điều kiện khai thác các dòng tàu bay thân rộng.

Khi các dòng chuyên gia, khách du lịch và nhà đầu tư có thể di chuyển thuận tiện đến trung tâm Thanh Hóa, sức hút của khu vực được nâng lên rõ rệt. BĐS trung tâm cứ Thanh vì thế được đặt vào một “vùng ảnh hưởng” rộng hơn nhiều so với trước đây.

Trên đường biển, quy hoạch Thanh Hóa đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển 20 - 24 bến cảng, với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Cảng biển phát triển đồng nghĩa với logistics bứt tốc, kéo theo nhu cầu về văn phòng, nhà ở cho nhân sự trong lĩnh vực vận tải cũng gia tăng.

Nếu hạ tầng là điều kiện cần thì công nghiệp là điều kiện đủ để hình thành một chu kỳ BĐS bền vững.

Hiện, chỉ số công nghiệp của Thanh Hóa đã ở mức cao của khu vực Bắc Trung Bộ và còn tiếp tục tăng nhanh. Tính riêng hai tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 16,07% so với cùng kỳ. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục là trụ cột của ngành năng lượng toàn quốc, hoạt động vượt công suất và duy trì hàng chục nghìn việc làm trực tiếp lẫn gián tiếp.

Song song với đó, nhiều dự án công nghiệp mới quy mô lớn, như Dây chuyền 4 Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn hay Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam… tạo thêm lớp động lực tăng trưởng mới. Cơ cấu dân cư theo đó dịch chuyển theo hướng trẻ hóa, thu nhập cao hơn và gia tăng nhu cầu nâng cấp không gian sống.

“Hiện nay, khu kinh tế Nghi Sơn đã được chọn là 1 trong 5 khu kinh tế trọng điểm quốc gia với nhiều cơ chế ưu đãi để phát triển cảng biển, sân bay… Trong tương lai, dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đổ về tỉnh Thanh Hóa sẽ ngày càng lớn hơn”, TS. Nguyễn Văn Đính đánh giá.

Thực tế, ba động lực hạ tầng - công nghiệp - cảng biển đang tạo thế “tam mã” tăng trưởng, kéo theo dòng vốn và nguồn nhân lực tập trung về trung tâm Thanh Hóa, đặc biệt dọc các đại lộ Nam Sông Mã, Nguyễn Hoàng, Hùng Vương.

Tọa lạc ngay trên trục huyết mạch này, khu đô thị Vinhomes Star City với quy mô gần 150 ha giữ vai trò hạt nhân. Trong đó, The Sentosa - khu cao tầng mang cảm hứng Singapore, đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường nhờ đáp ứng đúng nhu cầu an cư chất lượng cao và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của xứ Thanh.

The Sentosa nằm ngay cửa ngõ chiến lược của Vinhomes Star City trên trục đại lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng

An tâm sở hữu căn hộ S1 The Sentosa với ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng

Sở hữu hai mặt tiền trên đại lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, The Sentosa được giới đầu tư đánh giá là một trong những sản phẩm có vị trí đẹp nhất tại thị trường Thanh Hóa hiện nay.

The Sentosa được thiết kế theo phong cách Singapore Tropical, kiến tạo ốc đảo nghỉ dưỡng giữa trung tâm đô thị sôi động. Quỹ căn gồm 3 tòa tháp cao 18 tầng với quỹ đất hơn 19.000 m² và tổng số sản phẩm chỉ 715 căn hộ, mật độ xây dựng khoảng 29,2%.

Nội khu The Sentosa tích hợp gần 20 tiện ích đa tầng, như hồ bơi trung tâm Sentosa Oasis rộng gần 700m², vườn trên mây The Canopy Garden 1.000m², phòng golf 3D, khu vui chơi trẻ em, tổ hợp mua sắm giải trí Mini Orchard 5 tầng ngay khối đế...

Đặc biệt, tòa S1 tại The Sentosa là tòa căn hộ duy nhất thuộc Vinhomes Star City sở hữu tầm nhìn trực diện sông Mã. Đây là lợi thế được cả cư dân ở thực lẫn nhà đầu tư ưa chuộng.

The Sentosa mang phong cách nghỉ dưỡng Singapore Tropical

Ngay khi ra mắt, The Sentosa đã tạo nên sức hút lớn trên thị trường. 99% giỏ hàng tòa S2 có chủ chỉ sau ba tuần mở bán. Hiện, sự quan tâm của nhà đầu tư tiếp tục dồn về tòa S1 - Đảo An Nhiên.

Sở hữu căn hộ The Sentosa ngay lúc này mang lại nhiều lợi thế khi khách hàng được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn với lãi suất 0% trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (không muộn hơn 06/3/2028). Điều này đồng nghĩa, sau khi nhận nhà (dự kiến vào tháng 3/2027), người mua vẫn có thể tiếp tục được hỗ trợ lãi suất thêm khoảng một năm. Đây là “tấm khiên” giúp người mua tránh mọi rủi ro tài chính và hoàn toàn không chịu tác động của mặt bằng lãi suất.

“Thanh Hóa chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Những sản phẩm có thương hiệu, vị trí đẹp và hệ tiện ích hoàn chỉnh như The Sentosa chính là tấm vé lợi nhuận không thể bỏ lỡ”, ông Phan Văn Trường, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, đánh giá.