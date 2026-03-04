Lợi thế 'hồng tâm' của Vinhomes Green City khi Tây Ninh 'chốt' vị trí trung tâm hành chính - chính trị mới

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X vừa thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, quy hoạch điều chỉnh đã chọn phía Bắc đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa làm trung tâm chính trị - hành chính tỉnh. Vinhomes Green City nhờ đó hưởng trọn lợi thế khi trở thành tâm điểm đón sóng tăng trưởng theo quy hoạch mới.

Vận hội trăm năm từ quy hoạch đô thị mới

Bản điều chỉnh quy hoạch Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu đưa địa phương thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia.

Trong 3 trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh, cụm đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa sẽ là nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Khu vực này được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và logistics trọng điểm.

Như vậy, quy hoạch mới định vị Đức Hòa - Hậu Nghĩa là hạt nhân phát triển, cực tăng trưởng dẫn dắt toàn tỉnh. Khi trung tâm chính trị - hành chính cùng các trụ cột kinh tế, tài chính, công nghiệp, logistics và công nghệ cao hội tụ tại đây, một hệ sinh thái đầu tư hoàn chỉnh sẽ hình thành, tạo sức hút lan tỏa đối với dòng vốn, dòng người và các hoạt động kinh tế.

Sự “đổi ngôi” của Đức Hòa - Hậu Nghĩa trong vai trò và vị thế mới tất yếu kéo theo những đòi hỏi cấp thiết về chuẩn mực phát triển tương xứng trong không gian sống, hệ thống thương mại - dịch vụ, cùng các tiện ích giáo dục, giải trí.

Vinhomes Green City nằm ở hồng tâm cực phát triển mới Tây Bắc TP.HCM, hưởng lợi từ quy hoạch mới của Tây Ninh

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green City - đại đô thị all-in-one đầu tiên hiện diện tại khu vực không chỉ đi trước trong việc hoàn thiện hệ sinh thái sống đồng bộ, mà còn chủ động đón đầu và dẫn dắt làn sóng tăng trưởng mới.

Sở hữu hệ tiện ích đồng bộ từ nhà ở, thương mại, giáo dục đến vui chơi - dịch vụ, dự án vừa đáp ứng nhu cầu ở thực đang gia tăng của khu vực, vừa kiến tạo nền tảng hạ tầng dịch vụ thương mại đẳng cấp, đồng hành cùng chu kỳ phát triển mới của vùng đất.

Đón chu kỳ tăng trưởng từ đòn bẩy hạ tầng

Ngay từ khi ra mắt, Vinhomes Green City đã được đặt vào trung tâm của một mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc. Sau gần 1 năm khởi công, đến nay, đại đô thị đang bước vào giai đoạn “lột xác” mạnh mẽ nhờ quá trình hoàn thiện tiện ích, cảnh quan cùng tiến độ bàn giao song hành cùng nhịp phát triển của hạ tầng khu vực.

Tuyến ĐT.823D dài 14,27km đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025 và chuẩn bị đưa vào khai thác, tạo lực đẩy cho làn sóng dịch chuyển dân cư. Đây cũng là điểm rơi hạ tầng đầu tiên hình thành mặt bằng giá mới cho bất động sản khu vực.

Năm 2026, hạ tầng tiếp tục thăng hạng với đường Vành đai 3 thông xe vào 30/4, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm TP.HCM cũng như các tỉnh Đông Nam Bộ.

ĐT.823D kết nối Tây Ninh với TP. HCM dự kiến sớm đưa vào khai thác trong năm 2026

Cùng thời điểm này, Vinhomes Green City chính thức bàn giao và đón những cư dân đầu tiên về an cư và kinh doanh, đưa đại đô thị bước vào giai đoạn vận hành thực tế. Khi nhịp sống trở nên sôi động, giá trị bất động sản cũng bắt đầu chuyển từ kỳ vọng sang giá trị khai thác và sử dụng thực, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới.

Đến năm 2027, hai tuyến cao tốc trọng điểm TP.HCM - Mộc Bài và Gia Nghĩa - Chơn Thành dự kiến hoàn thành, giúp tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - đô thị - công nghiệp tại cửa ngõ Tây Bắc. Vinhomes Green City sẽ trở thành điểm hẹn của làn sóng logistics, thương mại và dòng vốn đầu tư.

Tiếp đến, trong giai đoạn 2028 - 2030, bức tranh hạ tầng tiếp tục hoàn thiện với Vành đai 4, đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài; metro số 2 Bến Thành - Tham Lương kết nối với trung tâm TP.HCM (khởi công quý I/2026 và đưa vào khai thác sau 5 năm). Mạng lưới giao thông đa tầng góp phần hình thành trục kinh tế mới cho toàn vùng Đông Nam Bộ, đưa Tây Bắc TP.HCM từ “vùng ven” trở thành cực phát triển mới với Vinhomes Green City nằm ở trung tâm.

Vinhomes Green City đang sở hữu mức giá “chân sóng” tại thị trường Tây Bắc TP.HCM

Tọa lạc tại cửa ngõ Tây Bắc, giữa tâm điểm của hàng loạt hạ tầng chiến lược, Vinhomes Green City sở hữu quy mô hơn 197ha, đang hiện hữu từng ngày. Chỉ sau gần 1 năm triển khai, trục đường 3/2 với lộ giới 50 - 60m đã vận hành thông suốt; hệ thống đường nội khu đã thành hình; các công viên Wellness Park, Pop Art chính thức đi vào hoạt động; hồ điều hòa Green Lake 5,2 ha - “trái tim” sinh thái của toàn đại đô thị đã hoàn thiện.

Với mặt bằng giá còn “mềm” (vốn ban đầu chỉ từ 700 triệu đồng), chính sách tài chính linh hoạt và hạ tầng, tiện ích đang đồng loạt về đích, Vinhomes Green City không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng, mà còn là một tài sản đầu tư sáng giá bậc nhất. Sở hữu hôm nay chính là cơ hội vàng để hưởng mức giá “chân sóng” và đón đầu hàng loạt cột mốc tăng trưởng trong tương lai gần của trung tâm hành chính - chính trị mới vừa được Tây Ninh quy hoạch.