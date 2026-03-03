Tin mới về di dời nhà ở trên và ven sông, kênh rạch TPHCM

TPO - Tỷ lệ người dân sống trên và ven sông, kênh rạch TPHCM có chứng nhận quyền sử dụng đất tương đối cao. Tuy nhiên, số lượng nhà xây dựng không phép và đất chưa có giấy tờ hợp pháp còn khá lớn.

UBND TPHCM vừa có văn bản số 1328/UBND-ĐT về nhiệm vụ khảo sát nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM (cũ).

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khảo sát như trên do Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM thực hiện. Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung, kết quả, số liệu khảo sát theo nội dung đã đề xuất.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM trong khuôn khổ đề án “Di dời toàn bộ nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM” cho thấy, số lượng căn nhà, thửa đất trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM (cũ) dự kiến nằm trong phạm vi thực hiện đề án, theo thông tin cung cấp của các quận, huyện (cũ) là 42.790 căn nhà. Tổng số trường hợp đã thực hiện khảo sát là 34.612 căn nhà. Trong đó, tổng số trường hợp đủ điều kiện phân tích là 29.543 căn, không đủ điều kiện phân tích là 5.069 căn nhà.

Về pháp lý, tỷ lệ người dân có chứng nhận quyền sử dụng đất tương đối cao. Tuy nhiên, số lượng nhà xây dựng không phép và đất chưa có giấy tờ hợp pháp còn khá lớn. Điều này phản ánh tính chất phức tạp trong công tác quản lý đô thị, đặc biệt tại địa bàn quận 7, 8, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè, Cần Giờ (cũ)…

Kết quả khảo sát về nhu cầu bồi thường khi di dời cho thấy, nhu cầu nhận bồi thường tiền mặt theo giá thị trường tại thời điểm giải tỏa, phân bổ đồng đều ở các địa phương với tỷ lệ 65,7% (khoảng 19.399 căn nhà). Nhu cầu về tái định cư bằng nền đất, nhà liền thổ hoặc căn hộ chung cư, tỷ lệ 21,2% (khoảng 6.280 căn nhà) với quy mô từ 2 - 3 phòng ngủ dưới hình thức tái định cư tại chỗ, đặc biệt tập trung tại quận 7, 8, huyện Nhà Bè, Cần Giờ (cũ).

Các ý kiến khác liên quan đến nhu cầu bồi thường là 13,1% (khoảng 3.864 căn) tập trung vào mong muốn được xem xét, hỗ trợ thỏa đáng và bảo đảm quyền lợi trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM còn nhiều nội dung khác như nhu cầu hỗ trợ sau khi di dời, các mối quan tâm, lo ngại của người dân, mức độ ủng hộ chủ trương di dời…

Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các phường, xã trên địa bàn TPHCM (cũ) tập trung triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang ven sông, kênh rạch trọng điểm. Tránh việc đầu tư không đồng bộ (nhất là các đoạn sông, kênh, rạch thuộc địa bàn nhiều phường, xã), dàn trải và kéo dài, gây ảnh hưởng đến hiệu quả cải tạo cảnh quan và chất lượng cuộc sống của các hộ dân sinh sống trên và ven sông, kênh, rạch.

Sở Xây dựng cần tập trung giải quyết các vấn đề tái định cư và nhà ở xã hội phục vụ việc di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch. Trong đó, chuẩn bị quỹ nhà tái định cư với cơ cấu phù hợp (loại hình và quy mô) để phục vụ các hộ dân diện di dời. Bảo đảm tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, tái định cư khu vực bố trí nhà ở mới đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn, tiện ích… bảo đảm nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Kiến nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh các quy hoạch phân khu 1/2000 tại khu vực cải tạo, chỉnh trang ven sông, kênh, rạch, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng môi trường…

UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến dự án và liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Xây dựng cơ chế đối thoại giữa chính quyền và người dân diện di dời. Thành lập các nhóm tiếp nhận ý kiến, giải quyết kịp thời các phản ánh và hỗ trợ người dân trong quá trình di dời…

Chủ tịch UBND TPHCM giao Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM trước ngày 20/3 thực hiện bàn giao, cung cấp tài liệu, kết quả khảo sát nêu trên cho UBND các phường, xã có liên quan để tiếp tục khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị. UBND các phường, xã phối hợp với Viện để tiếp nhận, lưu trữ. Trường hợp nếu có điều chỉnh phạm vi cải tạo, mở rộng biên thực hiện dự án phải chủ động tiếp tục rà soát, khảo sát.