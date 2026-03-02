Từ dự án Millennium: Khi tháo gỡ pháp lý trở thành cú hích phục hồi niềm tin thị trường bất động sản TP.HCM

Việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ) cho cư dân Chung cư Millennium tại số 132 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Không chỉ giải quyết quyền lợi chính đáng của người mua nhà sau thời gian chờ đợi, diễn biến này còn được xem là một trong những ví dụ điển hình cho nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc pháp lý bất động sản tại TP.HCM trong giai đoạn mới.

Tín hiệu chính sách từ việc xử lý các dự án tồn đọng

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) - đơn vị phát triển dự án, các thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các căn hộ Millennium đang được tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Khách hàng và các bên liên quan được khuyến nghị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy chứng nhận sở hữu.

Millennium được xem là "Ban-công nhìn ra sông Sài Gòn và trung tâm đô thị".

Trước đó, quá trình tháo gỡ pháp lý cho dự án đã diễn ra theo lộ trình phối hợp giữa nhiều cơ quan chức năng. Ngày 30/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM ban hành Công văn số 17449/SNNMT-VPĐK lấy ý kiến các đơn vị liên quan về việc tháo gỡ ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tại dự án nhằm tạo cơ sở cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Sau đó, Sở Tư pháp TP.HCM có văn bản giao Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng thực hiện tháo gỡ ngăn chặn giao dịch; đồng thời Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cũng đề nghị cơ quan chức năng căn cứ kiến nghị của Tòa án nhân dân TP.HCM để tham mưu UBND Thành phố giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho cư dân theo đúng quy định pháp luật.

Đến ngày 05/02/2026, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành văn bản số 2782/VP-NCPC về việc xem xét hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn giao dịch và cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại Chung cư Millennium, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện quyền sở hữu cho cư dân.

Theo giới quan sát, việc xử lý các hồ sơ pháp lý tồn đọng không chỉ mang ý nghĩa giải quyết từng trường hợp cụ thể mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân của chính quyền đô thị.

Khi pháp lý trở thành yếu tố quyết định chu kỳ hồi phục

Sau giai đoạn thị trường bất động sản đối mặt nhiều thách thức, yếu tố pháp lý ngày càng được xem là “điểm nghẽn lớn nhất” đối với thanh khoản. Những dự án đã hoàn thiện xây dựng, vận hành ổn định nhưng chưa thể cấp giấy chứng nhận khiến quyền lợi cư dân bị ảnh hưởng và nguồn lực xã hội bị “đóng băng”.

Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ cho các dự án như Millennium được nhìn nhận như bước đi quan trọng nhằm khơi thông dòng chảy giao dịch. Khi quyền sở hữu được xác lập rõ ràng, cư dân có thể thực hiện chuyển nhượng, thế chấp hoặc khai thác tài sản theo nhu cầu, qua đó gia tăng thanh khoản cho toàn thị trường.

Địa thế vàng của Millennium.

Đối với các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư, pháp lý hoàn chỉnh cũng là điều kiện tiên quyết để định giá tài sản một cách minh bạch và an toàn hơn.

Giá trị bền vững của bất động sản lõi trung tâm

Bên cạnh yếu tố pháp lý, Millennium còn nằm trong nhóm dự án hưởng lợi từ xu hướng khan hiếm quỹ đất nội đô TP.HCM. Tọa lạc trên trục Bến Vân Đồn ven sông Sài Gòn - khu vực được quy hoạch trở thành không gian cảnh quan đô thị trọng điểm - dự án chỉ cách khu tài chính Quận 1 (cũ) vài phút di chuyển thông qua hệ thống cầu kết nối hiện hữu.

Trong những năm gần đây, tuyến ven sông này liên tục được đầu tư chỉnh trang hạ tầng, mở rộng không gian công cộng và cải thiện môi trường sống, góp phần nâng cao giá trị bất động sản khu vực.

Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, khả năng khai thác cho thuê ổn định và pháp lý hoàn chỉnh giúp các căn hộ tại Millennium trở thành loại tài sản có tính phòng thủ cao trong danh mục đầu tư dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên các sản phẩm đã vận hành ổn định thay vì dự án hình thành trong tương lai.

Giới chuyên môn nhận định, việc tháo gỡ pháp lý cho các dự án tồn đọng tại TP.HCM đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái lập niềm tin giữa doanh nghiệp, người mua nhà và hệ thống tài chính.

Ở góc độ đó, câu chuyện Millennium không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện quyền sở hữu cho cư dân, mà còn phản ánh một xu hướng lớn hơn. Khi các nút thắt pháp lý được xử lý từng bước, thị trường bất động sản đô thị có cơ hội bước sang chu kỳ vận hành minh bạch và bền vững hơn.