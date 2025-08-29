Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuất hiện ‘hố tử thần’ giữa nhà, gia đình ở Lạng Sơn di dời khẩn cấp

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Sau những cơn mưa kéo dài, nhà bà Lương Thị Xuân ở xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) bất ngờ xuất hiện hố sâu hơn 7m khiến gia đình phải di dời khẩn cấp trong đêm.

Hố thụt sâu ở giữa nhà bà Lương Thị Xuân ở xã Yên Bình, Lạng Sơn.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 29/8, ở giữa nhà bà Lương Thị Xuân, 69 tuổi, trú tại thôn Bông, xã Yên Bình xuất hiện một hố thụt sâu, rộng 2m. Hiện tượng lạ này xuất hiện sau những đợt mưa kéo dài. Rất may không có thiệt hại về người, tài sản.

Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời nhà ra khỏi nơi nguy hiểm.

Nhận được tin báo, cấp chính quyền xã Yên Bình đến hiện trường thăm hỏi động viên gia đình và chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân, cán bộ và nhân dân thôn Bông đến hỗ trợ và di chuyển nhà bà đến chỗ khác an toàn cách nơi ở cũ chừng 40m.

Cấp ủy, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc di dời nhà đến nơi an toàn.

Khi được biết bà Thị Xuân thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ, hỗ trợ gia đình tiền, vật dụng thiết yếu hàng ngày, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Nguyễn Duy Chiến
