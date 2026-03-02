Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Sunshine Group khởi công siêu dự án với 12 toà tháp căn hộ hàng hiệu

P.V

Ngày 02/03, tại ô đất CT56, Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, TP Hà Nội, Sunshine Group đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble West Lake Ha Noi. Cùng ngày, Tập đoàn động thổ hai dự án Sunshine River Park tại phường Phú Thượng và Sunshine Continental tại Trần Bình, phường Từ Liêm.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc mở đầu cho chiến lược phát triển 2026 của Sunshine Group sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, với định hướng tăng tốc triển khai các đại dự án, kiến tạo các công trình biểu tượng và thiết lập những chuẩn mực sống mới cho thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.

img-1707.png

Việc cùng lúc kích hoạt ba dự án tại những “tọa độ vàng” của Thủ đô không chỉ đáp ứng nhu cầu về nguồn cung nhà ở hạng sang, mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của Sunshine Group trong việc thiết lập những chuẩn mực sống mới. Các dự án được kỳ vọng sẽ trở thành những công trình biểu tượng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và kiến tạo những giá trị sống bền vững.

Tọa lạc trên quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại giữa tâm điểm thượng lưu Ciputra - Tây Hồ Tây, Noble West Lake Ha Noi là tổ hợp Branded Residences quy mô bậc nhất thị trường với 12 tòa tháp cao 40 tầng cùng 3 tầng hầm trên diện tích gần 6ha. Dự án được đầu tư vượt trội về thiết kế và tiện ích để trở thành một biểu tượng siêu sang theo chuẩn quốc tế, dẫn đầu phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam, nơi mỗi không gian sống hướng đến tính cá nhân hóa, dấu ấn độc bản và trải nghiệm tinh tuyển dành cho tầng lớp tinh hoa toàn cầu.

img-1708.png

Dự án hiện đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với một thương hiệu quản lý vận hành thuộc nhóm top 5 thế giới, dự kiến sẽ chính thức công bố trong tháng 3/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình Branded Residences ở cấp độ cao nhất, nơi trải nghiệm sống, dịch vụ và chuẩn mực quản trị tài sản được thiết lập tương xứng với vị thế của một tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu thị trường.

Với định hướng trở thành Tổ hợp Branded Residences số 1 Việt Nam, Noble West Lake Ha Noi được kỳ vọng không chỉ nâng tầm chuẩn mực của phân khúc bất động sản hàng hiệu, mà còn góp phần kiến tạo một “tổ hợp xứng tầm thế giới” tại Thủ đô. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, hướng tới các mục tiêu nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu, những dự án đạt chuẩn quốc tế như Noble West Lake Ha Noi được xem là động lực quan trọng trong việc hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, gia tăng sức hút đối với chuyên gia quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài và các dòng vốn chất lượng cao, đồng hành cùng khát vọng Việt Nam vươn mình trên bản đồ thế giới.

P.V
