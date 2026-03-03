Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì sao nhu cầu tăng cao nhưng giá nhà cho thuê lại giảm?

TPO - Phòng trọ cho thuê là phân khúc có sự gia tăng mạnh mẽ tại TPHCM với mức tăng 130% so với tháng 1/2026. Các loại hình khác như chung cư và nhà riêng cho thuê cũng có mức tăng trưởng lần lượt là 52% và 50%. Tuy nhiên, dù nhu cầu tìm kiếm tăng cao, giá rao cho thuê phổ biến vẫn duy trì trạng thái ít biến động.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, đầu năm 2026, mức độ quan tâm bất động sản tại TPHCM có sự tăng trưởng, đặc biệt là phân khúc phòng trọ cho thuê với lượng tìm kiếm tăng mạnh.

Cụ thể, thị trường bất động sản nói chung bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu khả quan từ nền kinh tế vĩ mô. Trong đó, TPHCM khẳng định vị thế là tâm điểm thị trường khi chiếm tới 50% tổng lượng quan tâm đến bất động sản toàn quốc.

Cũng theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng 12 trước đó do hiệu ứng cận Tết, mức độ quan tâm bất động sản cho thuê trên toàn quốc vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng thị trường TPHCM (địa bàn cũ) trong tháng 1 ghi nhận sự gia tăng về nhu cầu thuê. Mức độ quan tâm đối với bất động sản cho thuê tại đây tăng 60%, trong khi lượng tin đăng cũng tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Xu hướng này phản ánh tính chu kỳ của thị trường khi người dùng tích cực tìm kiếm không gian sống mới ngay từ những tuần đầu năm. Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng đồng đều, dòng tiền và nhu cầu tìm kiếm đang tập trung chủ yếu vào các phân khúc nhà ở phổ thông phục vụ nhu cầu thực của đại đa số người dân.

Hiện, giá rao cho thuê phổ biến vẫn duy trì trạng thái ít biến động so với các quý trước.

Phòng trọ cho thuê là phân khúc có sự gia tăng mạnh mẽ tại TPHCM với mức tăng 130% so với tháng 1/2026. Các loại hình khác như chung cư và nhà riêng cho thuê cũng có mức tăng trưởng lần lượt là 52% và 50%.

Dù nhu cầu tìm kiếm tăng cao, giá rao cho thuê phổ biến vẫn duy trì trạng thái ít biến động so với các quý trước, tạo điều kiện thuận lợi cho người thuê cân đối ngân sách.

Diễn biến này phù hợp với chu kỳ quen thuộc của thị trường khi người lao động và sinh viên quay lại TPHCM ngay sau Tết, kéo theo nhu cầu tìm chỗ ở tăng mạnh.

Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy mặt bằng giá thuê không biến động đáng kể. Thậm chí, tại một số tuyến phố trung tâm, nhiều mặt bằng vẫn chưa có khách thuê dù đã qua cao điểm mua sắm cuối năm.

Theo các chuyên gia, có ít nhất ba yếu tố lý giải việc cầu tăng nhưng giá chưa tăng tương ứng. Cụ thể, nguồn cung cho thuê không còn khan hiếm như các giai đoạn sốt cục bộ trước đây. Sau hai năm thị trường điều chỉnh, nhiều chủ nhà và nhà đầu tư chuyển hướng sang khai thác cho thuê để đảm bảo dòng tiền thay vì chờ tăng giá bán. Nguồn cung dồi dào giúp mặt bằng giá duy trì trạng thái cân bằng hơn.

Tiếp đó, nhu cầu tăng chủ yếu tập trung ở phân khúc phổ thông, phục vụ ở thực. Phòng trọ, nhà riêng và chung cư tầm trung là những loại hình được tìm kiếm nhiều nhất. Đây là nhóm sản phẩm nhạy cảm với thu nhập người thuê, do đó dư địa tăng giá không lớn.

Cuối cùng, bối cảnh kinh tế dù có nhiều tín hiệu tích cực nhưng chưa tạo cú hích đủ mạnh cho một chu kỳ tăng giá diện rộng. Tháng 1/2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9%, số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng 45,6%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21%. Tuy nhiên, lãi suất cho vay mua nhà vẫn ở mức từ 9%/năm trở lên.

Duy Quang
