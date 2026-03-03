Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét, xử lý sai phạm liên quan đến dự án sân golf Đồi Cù

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đối với dự án sân golf Đồi Cù, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng lập hồ sơ và xác định lại phạm vi di sản. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Lâm Đồng xem xét, xử lý sai phạm và trường hợp chính quyền sai phải chịu trách nhiệm.

Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751).

z7582265509531-f2a31db5e31b9637457ef0ae2ace8a69.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh hiện có 359 dự án còn vướng mắc, có nguồn gần 250.000 tỷ đồng. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác theo từng lĩnh vực cụ thể, do 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án.

Trước những khó khăn, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Phó Thủ tướng, đoàn công tác xem xét, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với 27 dự án lớn, trong đó có 21 dự án năng lượng gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện; 6 dự án thương mại, du lịch dịch vụ. Đặc biệt là dự án sân golf Đồi Cù ở trung tâm Đà Lạt có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Hiện dự án này đang gặp vướng mắc trong cơ sở xác định phạm vi khu vực II di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương.

z7582250529942-94a1fc4622bf80e36231b5c25482b443.jpg
z7582251165241-778c53b6859ec541a80a0eea536367b1-395.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự buổi làm việc.
z7582264386425-5b19f36313803b06bacb45d62c438a95.jpg
Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, 6 dự án điện gió phía Tây với tổng vốn khoảng 15.000 tỷ đồng đang gặp vướng mắc do chồng lấn quy hoạch thăm dò bauxite. Đầu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Thủ tướng đề xuất đưa khu vực này ra khỏi quy hoạch khoáng sản. Tại phía Đông của tỉnh, 13 dự án năng lượng tái tạo (7 điện mặt trời, 6 điện gió) với tổng vốn khoảng 27.000 tỷ đồng cũng đang vướng quy hoạch dự trữ khoáng sản titan và thời hạn thuê đất.

"Ngoài nỗ lực của địa phương, Lâm Đồng mong muốn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm, xem xét, chỉ đạo xử lý. Chính phủ sớm có hướng dẫn cụ thể đối với việc triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện", ông Y Thanh Hà Niê K'đăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhấn mạnh.

taynguyen-kimanh-1-5294.jpg
Tòa nhà xây dựng không phép trên Đồi Cù - Đà Lạt.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết: Việc các dự án vướng mắc, chậm đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh dẫn đến tình trạng lãng phí, ảnh hưởng đến nguồn lực của doanh nghiệp. Yêu cầu tỉnh giải quyết các dự án tồn đọng theo quy định, quyết liệt đối với những dự án thuộc thẩm quyền. Tỉnh cũng phải báo cáo cụ thể lên Hệ thống 751 (Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng - PV) để Chính phủ nắm bắt và giải quyết theo quy định.

Đối với dự án sân golf Đồi Cù, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng lập hồ sơ và xác định lại phạm vi di sản. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Lâm Đồng xem xét, xử lý sai phạm và trường hợp chính quyền sai phải chịu trách nhiệm.

z7582265566803-76a813d7ad84bd5277caa2bfbbf6aa0f.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận buổi làm việc.

"Hàng triệu tỷ đồng và hàng chục nghìn ha đất đang bị 'đắp chiếu' tại các dự án là sự lãng phí rất lớn. Nếu tháo gỡ quyết liệt, chúng ta sẽ giải phóng được nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng. Vì vậy, các đồng chí phải nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình, phải tập trung tháo gỡ quyết liệt, hiệu quả, đi kèm với đó là phải xử lý nghiêm các sai phạm", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Thái Lâm
