'Khẩu vị' người mua sẽ thế nào khi tuyến 'đường tỷ đô' quốc lộ 13 sắp mở rộng lên 60m?

Không ngẫu nhiên mà quốc lộ 13 – TP.HCM liên tục được nhắc đến trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt, khi trục đường huyết mạch này mở rộng lên 60m với 10 làn xe thì cũng là lúc thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM có những chuyển động tích cực về giá cũng như thanh khoản.

Chuyện ít ai biết về “cung đường tỷ đô” quốc lộ 13

Đây là trục đường huyết mạch nối Đông Bắc TP.HCM trực tiếp với khu Hàng Xanh và trung tâm TP.HCM (cũ), đồng thời liên thông Phạm Văn Đồng - Vành đai 2, tạo trục giao thông quan trọng giữa TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Theo Sở Xây dựng, thành phố sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án trong quý I và II/2026. Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công, công trình sẽ khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành sau đó hai năm. Dự án mở rộng này có tổng mức đầu tư dự kiến gần 21.000 tỷ đồng.

Giá bất động sản tại TP.HCM (mới) tăng trưởng không đến từ “cơn sóng” ngắn hạn mà được gầy dựng bởi tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Ghi nhận cho thấy, thời gian qua, giá căn hộ dọc tuyến này đã tăng từ 15 - 25%/năm (tuỳ dự án, vị trí) so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo giá còn tiếp tục đi lên khi tuyến hạ tầng này được đầu tư mở rộng, trở thành “cung đường tỷ đô” liên vùng, đi cùng động lực phát triển mới cho thị trường bất động sản.

Thực tế, tuyến đường trọng điểm này vốn đã có nội lực phát triển khi là nơi toạ lạc của loạt tiện ích quy mô lớn đã hiện hữu như AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart Bình Dương, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, sân golf Sông Bé…, trở thành điểm đến thương mại, giải trí, dịch vụ thu hút cộng đồng cư dân. Sau nâng cấp mở rộng, tuyến quốc lộ 13 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Đông Bắc TP.HCM về trung tâm TP.HCM (cũ) còn khoảng 15–20 phút. Điều này vừa giải quyết về mặt giao thông đi lại, vừa là cung đường “thông lối” với các tiện ích sầm uất, hiện đại của khu trung tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Một khi hạ tầng phát triển đồng bộ thì tất yếu thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng giãn dân, phân bổ lại dân cư, dòng vốn đầu tư…

Không ngẫu nhiên mà thời gian qua hàng loạt doanh nghiệp như Lê Phong, Khải Hoàn Land, TBS Group, Bcons, Becamex, Capitaland, Gamuda Land, Phát Đạt, Vạn Phúc Group… chọn cung đường này để phát triển các dự án BĐS. Thế nhưng, dù nguồn cung dồi dào nhưng dọc quốc lộ 13 vẫn thiếu các dự án bất động sản định vị cao cấp, hạng sang - đáp ứng nhu cầu của những khách hàng tinh hoa.

Thấu hiểu được nhu cầu cũng như hành vi của những khách hàng tinh hoa, mới đây Khải Hoàn Imperial ra mắt thị trường Đông Bắc TP.HCM như một động thái “phá cách” ở một thị trường vốn đang mới mẻ với nguồn cung hạng sang. Dự án vừa “lộ diện” đã lập tức gây tò mò cho giới đầu tư, với những đồn đoán về mức giá lên đến 4000 USD/m2 - cao hơn so với các dự án lân cận ở thời điểm hiện tại và cả định vị khác biệt của dự án này.

Được biết, Khải Hoàn Imperial được định vị là khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke xuất hiện đầu tiên trên thị trường, được kiến tạo với concept độc đáo, hướng đến “gu” sống chất của giới tinh hoa – những chủ nhân am tường giá trị cá nhân và kiên định theo đuổi một phong cách sống khác biệt.

Quả thực, giữa bối cảnh hạ tầng được đầu tư mở rộng, kinh tế tăng trưởng, mật độ dân cư cao… thì mức giá 4.000USD/m2 có thể gây bất ngờ ở hiện tại nhưng rất có thể sẽ là câu chuyện phổ biến trên thị trường Đông Bắc TP.HCM trong tương lai khi mà giá trị gia tăng của bất động sản được “bồi đắp” trên nền tảng nhu cầu thực. Với người mua, họ hiểu rằng: Giá bất động sản gia tăng không đến từ “cơn sóng” ngắn hạn mà được gầy dựng bởi tiềm năng tăng trưởng dài hạn với sự góp mặt rất lớn từ hạ tầng giao thông.

Công thức tăng giá bất động sản tại các trục đại lộ “xương sống” TP.HCM

Ngoài quốc lộ 13 được mở rộng thì việc quy hoạch tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) trở thành động lực phát triển mới, kích hoạt vùng đô thị ngay cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Theo quy hoạch, tuyến metro này dài 21,87 km, sẽ được TP.HCM ưu tiên đầu tư trước năm 2035, có vai trò kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Đông Bắc Thành phố. Trong tương lai sẽ kéo dài đến TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), dọc theo quốc lộ 13, đồng thời kết nối với tuyến 1 của tỉnh Bình Dương (cũ). Dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, và thị trường bất động sản của TP.HCM mới sau sáp nhập.

Metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) trở thành động lực phát triển mới cho thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM. (Ảnh nguồn CBRE)

Có thể thấy, tác động của hạ tầng giao thông đến giá trị bất động sản luôn rõ ràng và nhất quán. Trong suốt 10 năm qua, thị trường phía Nam chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của bất động sản dọc tuyến hạ tầng trọng điểm. Đặc biệt, các trục “xương sống” như đại lộ Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ… từng ghi nhận những “nấc thang” tăng giá bền vững suốt các chu kỳ phát triển.

Đơn cử, khi tuyến đường Phạm Văn Đồng khởi công và chính thức đưa vào sử dụng năm 2015, bất động sản TP.Thủ Đức, TP.HCM (cũ) đã nhiều lần lập “kỷ lục” về giá bán. Hiện giá bất động sản quanh tuyến đường này đã tăng từ 30-40 triệu đồng/m2 (năm 2015) lên mức 250-400 triệu đồng/m2 (hiện tại, tuỳ vị trí).

Hay, đại lộ Mai Chí Thọ (TP.HCM) - một phần của tuyến đại lộ Đông – Tây, khi hoàn thành vào năm 2010 cũng là lúc đưa các dự án bất động sản dọc tuyến lên một tầm “giá mới”. Mức giá từ 200-350 triệu đồng/m2 tại cung đường này đã trở nên phổ biến, và hiện tại mức tăng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giá bất động sản quanh hạ tầng trọng điểm tăng bền vững suốt các chu kỳ phát triển đã được minh chứng rõ nét trên thị trường. (Nguồn dữ liệu CBRE)

Một dự án hạ tầng nổi bật về mức độ tăng giá bất động sản phải kể đến xa lộ Hà Nội. Vào năm 2010 (trước khi dự án mở rộng), giá bất động sản quanh khu vực này dao động từ 8-15 triệu/m2. Năm 2015 (sau khi mở rộng xa lộ Hà Nội), giá tăng lên 25-40 triệu/m2, tức tăng gấp 2,8 lần trong vòng 4 năm.

Vào năm 2020, trước khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), chạy song song xa lộ Hà Nội xuất hiện, giá bất động sản nơi đây dao động trong khoảng 45 - 80 triệu/m2. Đầu năm 2025 (sau khi metro vận hành), giá bất động sản dọc tuyến xa lộ Hà Nội tăng vọt lên 90 - 130 triệu/m2, tăng 1,9 lần so với trước khi metro vận hành, và tăng gần gấp 5 lần so với thời điểm 2010.

Đến nay, khi tuyến metro đã hoạt động hơn một năm, giá nhà đất quanh xa lộ Hà Nội vẫn tiếp tục tăng lên. Cùng với đó, nguồn cung nhà ở gần metro trở nên khan hiếm, và là “khẩu vị” săn đón của người mua ở thực, nhà đầu tư, cư dân nước ngoài.

Cùng chung hướng phát triển tương tự xa lộ Hà Nội, tuyến quốc lộ 13 khu Đông Bắc TP.HCM từng chứng kiến những “nấc thang” tăng giá qua các chu kỳ phát triển. Từ mức giá 45 - 55 triệu/m2 (năm 2020) đã tăng lên 100 - 200 triệu/m2 (hiện tại) chỉ trong vòng 4-5 năm. Theo dự đoán, các dự án căn hộ cao cấp dọc tuyến hạ tầng này sẽ tiếp tục tăng giá vào giai đoạn năm 2027 - 2028, khi hoàn thành mở rộng tuyến./