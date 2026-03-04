Đấu giá sân vận động Chi Lăng giá 9.706 tỷ đồng để thi hành án Phạm Công Danh

TPO - Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, thuộc phường Hải Châu.

Theo đó, tổ chức đấu giá phải có năng lực, cơ sở vật chất đảm bảo, xây dựng phương án đấu giá khả thi, chi phí, thù lao dịch vụ phù hợp và có tên trong danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố. Việc xử lý khối tài sản này nhằm thi hành một phần nội dung các bản án liên quan đến vụ án của Phạm Công Danh và đồng phạm.

Tài sản được đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng với 14 thửa đất. Tổng giá trị tài sản được thẩm định hơn 9.706 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 3 đến 5/3.

Từ 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án, bỏ hoang giữa lòng Đà Nẵng.

Bản án buộc Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng 2 công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm. Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại khu phức hợp sân vận động Chi Lăng.

Theo cơ quan thi hành án, đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 thửa đất (10 giấy chứng nhận) do trước đây khi cơ quan quản lý nhà nước phân lô, tách thửa chưa xác định vị trí, ranh giới từng lô đất nên liên ngành thống nhất bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất, tức là bán đấu giá một lần cho toàn bộ các thửa đất.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng. Tuy nhiên, sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng và thế chấp để vay vốn ngân hàng.