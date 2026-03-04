APEC 2027: Xác lập lại bản đồ đầu tư mới cho bất động sản Phú Quốc

Việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai APEC 2027 không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn mở ra một chu kỳ phát triển mới cho đảo Ngọc. Trong bối cảnh dòng vốn đang dịch chuyển về các thị trường có nền tảng hạ tầng vững chắc và tăng trưởng dài hạn, APEC được xem như “chất xúc tác chiến lược”, thúc đẩy phát triển kinh tế đa ngành, nâng cấp đô thị, thu hút đầu tư, mở rộng kết nối quốc tế.

APEC và hiệu ứng nâng tầm các đô thị đăng cai

APEC hiện là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 38% dân số, gần 50% giá trị thương mại và hơn 60% GDP toàn cầu. Việc trở thành địa điểm đăng cai APEC không chỉ nâng tầm vị thế của điểm đến mà còn tạo ra lực đẩy mạnh mẽ đối với quá trình phát triển đô thị.

Lịch sử cho thấy, các thành phố từng đăng cai APEC đều ghi nhận sự chuyển mình rõ nét, từ hạ tầng, du lịch đến bất động sản và thương mại dịch vụ. Điển hình như Bali (Indonesia) sau APEC 2013 hay Thượng Hải (Trung Quốc) sau APEC 2001 đều gia tăng đáng kể vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế. Tại Việt Nam, sau APEC 2017, Đà Nẵng cũng chứng kiến lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo, đồng thời vươn lên trở thành một trong những thành phố đáng sống bậc nhất.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm thuộc tổ hợp công trình phục vụ APEC 2027 có tổng vốn đầu tư hơn 21.800 tỷ đồng

Cơ hội xác lập vị thế trung tâm đầu tư mới của Phú Quốc

Trong bối cảnh đó, APEC 2027 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đòn bẩy đối với Phú Quốc, tạo động lực thúc đẩy quá trình nâng cấp hạ tầng và nâng tầm vị thế điểm đến. Đáng chú ý, sức tăng trưởng của du lịch Phú Quốc đã được thể hiện rõ nét trong thời gian qua.

Theo báo cáo của ngành du lịch, năm 2025, đảo Ngọc đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt gần 44.000 tỉ đồng. Sự phục hồi của khách quốc tế và tốc độ tăng trưởng ổn định cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc trên thị trường toàn cầu, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Song hành với đà tăng trưởng du lịch, hệ thống hạ tầng Phú Quốc đang bước vào giai đoạn đầu tư mạnh mẽ nhằm đáp ứng vai trò mới. Sân bay quốc tế Phú Quốc hiện đang được nâng cấp công suất lên 20 triệu lượt khách/năm để đáp ứng nhu cầu của tương lai.

Sân bay quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng có quy mô 1.050 ha, đạt chuẩn cấp 4E

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đô thị, cảng biển, các trung tâm dịch vụ và khu đô thị cũng đã được quy hoạch và đang triển khai đồng bộ, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến sẽ đi vào vận hành trước thềm APEC 2027. Việc đầu tư hạ tầng không chỉ phục vụ APEC mà còn tạo nền tảng phát triển dài hạn cho toàn bộ nền kinh tế đảo.

Rõ ràng, APEC 2027 được xem là bước ngoặt giúp Phú Quốc chuyển mình từ một điểm đến thuần nghỉ dưỡng thành đô thị đa chức năng, tích hợp hội nghị quốc tế, thương mại, dịch vụ và tài chính. Sự chuyển dịch này mở ra lực cầu hoàn toàn mới - không chỉ từ lượng khách du lịch, mà còn từ cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và cư dân lưu trú dài hạn, những người chọn Phú Quốc là nơi để ở lại, sinh sống và gắn bó lâu dài.

Dòng vốn tìm đến thị trường bất động sản tăng trưởng bền vững

Hiện thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, xu hướng tái cấu trúc danh mục đầu tư đang diễn ra rõ nét. Thay vì tập trung vào các thị trường tăng trưởng nóng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về những khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và động lực phát triển dài hạn.

Sự kiện mang tính bước ngoặt như APEC 2027 được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, bởi khả năng thúc đẩy đầu tư công, nâng cao vị thế điểm đến và thu hút dòng vốn quốc tế.

Phú Quốc hiện hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành tâm điểm của chu kỳ mới. Với định hướng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ quốc tế, đảo Ngọc đang bước vào giai đoạn phát triển với tầm nhìn dài hạn hơn, gắn với chiến lược nâng cấp hạ tầng và mở rộng chức năng đô thị.

Trong bối cảnh đó, các dự án nằm tại khu vực trung tâm, hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch và hạ tầng phục vụ sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Đơn cử như Meyhomes Capital Phú Quốc – dự án thuộc 6% quỹ đất sở hữu lâu dài trên đảo, nơi vừa đáp ứng nhu cầu lưu trú, vừa có thể khai thác kinh doanh và tích lũy tài sản dài hạn.

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc do MEYGROUP đầu tư phát triển tại Nam đảo Ngọc

Theo các chuyên gia, trong các chu kỳ phát triển gắn với sự kiện mang tính bước ngoặt, giá trị bất động sản thường tăng trưởng theo từng giai đoạn, tương ứng với tiến độ hoàn thiện hạ tầng và sự mở rộng của các hoạt động kinh tế. Thời điểm trước khi sự kiện diễn ra, khi quy hoạch dần hiện hữu và hạ tầng được triển khai, thường được xem là thời điểm tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng giá tiếp theo.

Vì vậy, trong giai đoạn bản đồ đầu tư đang được tái định hình, các thị trường hội tụ đầy đủ yếu tố cốt lõi và được hỗ trợ bởi động lực tăng trưởng dài hạn như Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn dồi dào và trở thành điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.