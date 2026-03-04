Cận cảnh dự án NƠXH giá gần 1 tỷ đồng/căn sắp mở bán ở Hà Nội

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển NƠXH cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội phát triển 84.000 căn NƠXH. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái. Năm cao điểm về số lượng NƠXH tại Hà Nội sẽ dồn vào năm 2027 với khoảng 20.000 căn.