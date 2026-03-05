Thường trực Ban Bí thư nói về việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai

TPO - Ngày 4/3, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2030), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp thu và chia sẻ các thông tin liên quan những vấn đề nổi bật mà cử tri thành phố Đà Nẵng quan tâm. Trong đó, có việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai dự án, cũng như việc sửa đổi Luật Đất đai 2024 trong thời gian tới.

Nhiều bất cập, khó khăn trong thực hiện Luật Đất đai

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành phố Đà Nẵng đã nêu ý kiến về các vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm trong thời gian qua. Trong đó, nhiều ý kiến đã phản ánh liên quan đến Luật Đất đai năm 2024 và các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cử tri thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Thành

Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến phản ánh của cử tri thành phố, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Luật Đất đai ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, đến đời sống của nhân dân. Luật Đất đai qua rất nhiều lần sửa đổi nhưng vẫn còn rất nhiều bất cập, khó khăn trong triển khai thực hiện tại các địa phương. Nhất là các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Sự quan tâm đặt câu hỏi của các cử tri liên quan đến Luật Đất đai theo Thường trực Ban Bí thư đã thể hiện cái sự quan tâm rất sâu sắc của người đến vấn đề nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cuộc sống của người dân. Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực hết sức nhạy cảm vì liên quan đến lợi ích hợp pháp của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước. Những vấn đề này không riêng gì cử tri Đà Nẵng mà rất nhiều địa phương cũng phản ánh các bất cập, chồng chéo, chưa đồng bộ dẫn đến phát sinh các khó khăn, chậm trễ.

Thường trực Ban Bí thư cho biết: Những vấn đề mà cử tri nêu thời gian qua đã được Trung ương, Bộ Chính trị nhận diện rõ, dành sự quan tâm đặc biệt và đang chỉ đạo quyết liệt.

Thường trực Ban Bí thư nêu ví dụ: Luật Đất đai 2024 đã có những bước tiến lớn, đã khắc phục những bất cập của Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai 2013. Đồng thời, Luật cũng đã thể chế hóa được Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao năng lực hiệu quả của quản lý sử dụng đất, tạo động lực để phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì phát sinh những khó khăn bất cập về cơ chế xác định giá đất, quy trình thu hồi đất, việc bồi thường hỗ trợ tái định cư, các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, cũng phát sinh một số vấn đề liên quan tới tính đồng bộ giữa Luật Đất đai và các luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Nhà ở…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp thu và chia sẻ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Ảnh: Nguyễn Thành

Để kịp thời tháo gỡ các bất cập nêu trên, Thường trực Ban Bí thư cho biết: Vừa qua, Trung ương đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu và đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Và Quốc hội ban hành Nghị quyết 254 quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ đầu năm 2026. Nghị quyết này đã tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình.

Trên cơ sở đó Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định hướng dẫn chi tiết như Nghị định 49 hướng dẫn về phân cấp phân quyền, Nghị định 50 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Riêng một số địa bàn trọng điểm, Quốc hội đã ban hành một số Nghị quyết cho phép các địa phương thực hiện cơ chế chính sách đặc thù, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện các dự án.

Không để phát sinh tiêu cực, thất thoát tài sản của Nhà nước

Liên quan đến phản ánh của cử tri liên quan các dự án trên địa bàn, Thường trực Ban Bí thư đề nghị đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tháo gỡ theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì tiếp tục báo cáo để có hướng giải quyết, khơi thông nguồn lực rất lớn cho thành phố.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Trước đây đã báo cáo tháo gỡ rồi thì nay còn khó khăn vướng mắc phải báo cáo tháo gỡ quyết liệt hơn, miễn là không để xảy ra tiêu cực, không để thất thoát, thiệt hại tài sản Nhà nước.

“Chúng ta phải mạnh dạn, phải quyết liệt làm để tháo gỡ, để thành phố phát triển. Bây giờ có tài sản, có đất đai mà không làm là chúng ta đang có lỗi với dân, với doanh nghiệp. Các ý kiến phản ánh của cử tri là rất sát với thực tiễn, yêu cầu thành phố phải vào cuộc quyết liệt vì chủ trương đã có, hành lang pháp lý cũng đã đầy đủ”, Thường trực Ban Bí thư cho biết.

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, thời gian qua đã có những thành công rất cụ thể, rất kịp thời của Quốc hội, Chính phủ, qua đó đã tạo ra bộ khung cơ chế chính sách cho Luật Đất đai 2024. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tiếp tục tổng kết thực tiễn việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và đưa ra các phương hướng giải quyết các vấn đề còn tồn tại, để tiếp tục sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian tới.

“Với những yêu cầu và phương hướng nói trên, chúng tôi sẽ cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu để có đề xuất theo hướng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc từ thực tiễn địa phương để đưa vào quá trình xem xét hoàn thiện pháp luật về đất đai. Đồng thời, sẽ chỉ đạo tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện để đảm bảo luật đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.