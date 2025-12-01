Quốc hội thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc thi hành Luật Đất đai

TPO - Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai sẽ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến trong tuần làm việc này.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, trong ngày làm việc hôm nay (1/12), Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản và Luật Chuyển đổi số.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai cũng được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào chiều cùng ngày. Cuối mỗi phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra.

Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc này. Ảnh: Như Ý

Ngày 2/12, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận về hai nội dung quan trọng: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035.

Bước sang ngày làm việc thứ 3 của tuần này (3/12), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình sẽ trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, và Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn này.

Sau báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về các báo cáo kể trên.

Ngày 4/12, Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao…

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp…