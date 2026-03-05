Dinh thự Golf nội đô - Khi sự xa xỉ được đo bằng 'tỷ lệ phần nghìn' trên toàn thế giới

Không chỉ là xu hướng tại Dubai hay Singapore, mô hình bất động sản Golf nội đô xuất hiện tại Việt Nam với sự tiên phong của Long Bien Golf Villas. Sự kết hợp giữa vị trí gần trung tâm, sân golf tiêu chuẩn quốc tế và cộng đồng cư dân giới hạn đang tạo nên một phân khúc tài sản đặc thù, được định giá dựa trên yếu tố khan hiếm và trải nghiệm sống riêng biệt.

Dinh thự Golf nội đô - Tài sản được định giá bằng sự khan hiếm

Năm 2015, dự án Emirates Golf Club & Jumeirah Golf Estates tại Dubai ghi nhận giao dịch nổi bật khi một căn biệt thự được mua với mức giá gần 2 triệu USD, phản ánh sức hút mạnh mẽ của dòng bất động sản gắn với sân golf nội đô. Các căn biệt thự tại đây sở hữu tầm nhìn trực diện ra quần thể sân golf 36 hố, nơi thường xuyên đăng cai các giải đấu quốc tế. Cùng với đó, các lớp an ninh cùng đội tuần tra 24/7 luôn đảm bảo không gian sống riêng tư tuyệt đối dành cho giới tinh hoa.

Việc sở hữu các bất động sản gắn với sân golf là cách giới siêu giàu định vị hình ảnh bản thân. Ảnh: Pexels

Sau hơn một thập kỷ, giá trị bất động sản tại khu vực này đã tăng lên khoảng 10 triệu USD mỗi căn, tương đương mức tăng trưởng gấp 5 lần. Giá trị ấy không chỉ đến từ sân golf hay hệ tiện ích, mà còn từ lợi thế vị trí, khi dự án chỉ cách trung tâm Dubai khoảng 20 phút di chuyển.

Thế mạnh tọa lạc tại trung tâm thành phố cũng là yếu tố làm nên tên tuổi của Sentosa Golf Club & Sentosa Cove Villas - dự án bất động sản gắn với sân golf tại Singapore. Tại đây, những căn biệt thự hướng ra fairway có thể đạt mức giá gần 40 triệu USD. Dù sân golf thuộc dự án chỉ có 18 hố, nhưng với vị trí chỉ cách trung tâm khoảng 10 phút lái xe, lợi thế này vẫn đủ sức khiến giá các căn biệt thự liên tục tăng trưởng.

Theo ông Oscar Sand, Giám đốc học thuật chương trình Thạc sĩ Quản trị hàng xa xỉ tại Trường Kinh doanh ESSEC, việc mua sắm các sản phẩm siêu cao cấp đến từ cảm xúc, sự khan hiếm và nhu cầu được nâng tầm trải nghiệm cá nhân. Đây cũng chính là cách các dự án bất động sản gắn với sân golf nội đô “lọt mắt xanh” của giới thượng lưu.

Trong khoảng 39.000 sân golf đang hoạt động trên thế giới, chỉ có 5 sân hiếm hoi đồng thời đáp ứng hai tiêu chí, vừa nằm tại khu vực trung tâm thành phố lớn, vừa có khu biệt thự kế cạnh. Với tỷ lệ hiện diện chỉ dưới 0,05% trên toàn cầu, chính sự khan hiếm này đã tạo nên vị thế đặc biệt của dòng bất động sản gắn với sân golf nội đô.

Long Bien Golf Villas - Khi sân golf nội đô hiện diện trước hiên nhà

Trong nhóm 0,05% dinh thự gắn với sân golf nội đô hiếm hoi trên thế giới, Long Bien Golf Villas là đại diện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Vị trí nội đô hiếm có là yếu tố làm nên giá trị khan hiếm của Long Biên Golf Villas

Tương tự các bất động sản gắn với sân golf tại Dubai hay Singapore, điều làm nên giá trị của Long Bien Golf Villas chính là vị trí nội đô hiếm có. Khi cầu Trần Hưng Đạo hoàn thiện, dự án sẽ được kết nối trực tiếp với khu vực lõi di sản Hoàn Kiếm, rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm xuống còn vỏn vẹn 10 phút, tương đương với lợi thế tại Sentosa Golf Club & Sentosa Cove Villas.

Không dừng lại ở đó, dự án còn nằm tại vị trí trung tâm của trục tăng trưởng sông Hồng – hành lang hạ tầng quan trọng bậc nhất Thủ đô trong 100 năm tới, nơi sẽ hình thành siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, công trình cảnh quan có quy mô lớn nhất trong lịch sử Hà Nội.

Sự độc nhất về mặt vị trí mang đến cho Long Bien Golf Villas những đặc quyền hiếm có. Cư dân có thể tận hưởng không gian golf ngay trước hiên nhà nhưng vẫn nhanh chóng tiếp cận nhịp giao thương sôi động tại trục tăng trưởng mới cũng như khu vực nội đô lịch sử.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, sân golf tại Long Bien Golf Villas sở hữu 27 hố đạt chuẩn PGA, được thiết kế bởi Nelson & Haworth – đơn vị đứng sau nhiều sân golf danh tiếng toàn cầu và là “tác giả” của sân golf dài nhất thế giới năm 2014. Đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức các giải đấu lớn, thu hút đông đảo các golfer đến tranh tài.

Tại Long Bien Golf Villas, khoảng cách từ tư gia đến sân golf gần như được xóa nhòa

Hệ sinh thái dịch vụ tại đây được xây dựng theo chuẩn sống dành cho giới tinh hoa toàn cầu: ưu tiên khung giờ chơi golf, di chuyển bằng xe điện riêng, caddie chuẩn bị sẵn sàng, cùng chuỗi tiện ích thư giãn như sauna, jacuzzi, lounge VIP. Tại tư gia, dịch vụ quản gia cá nhân hóa và hệ thống an ninh đa lớp 24/7 ứng dụng công nghệ AI đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Những chuẩn mực vốn chỉ xuất hiện tại các dinh thự gắn với sân golf ở Dubai nay đã hiện diện tại Việt Nam với Long Bien Golf Villas. Chính sự khan hiếm cùng những trải nghiệm sống khác biệt đang biến mỗi căn biệt thự tại đây thành một dấu ấn định danh hiếm có trên bản đồ bất động sản Hà Nội.