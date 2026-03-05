Lễ hội chùa Hương 2026: Bổ sung nhiều đò điện thay thế đò chèo tay

TPO - Xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách ngay trong lễ hội chùa Hương năm 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã làm việc với UBND xã Hương Sơn, HTX Dịch vụ du lịch chùa Hương và Công ty cổ phần ô tô TMT về việc sử dụng đò điện tại Lễ hội chùa Hương..

Theo đó, các đơn vị thống nhất nghiên cứu sản xuất khoảng 20 phương tiện chạy điện có thiết kế tải trọng, vận tốc khai thác tương đương với đò truyền thống (có thể nghiên cứu thí điểm vận tốc khai thác lớn hơn nhưng không ảnh hưởng các phương tiện khác khi di chuyển và cảnh quan môi trường), đồng thời nghiên cứu lắp đặt trạm sạc điện, phương thức sạc điện phù hợp.

Đò chèo tay tại Lễ hội chùa Hương 2026

Công ty cổ phần ô tô TMT đề xuất phương án cải tạo đò chèo tay bằng cách lắp động cơ điện. Tuy nhiên, các bên không thống nhất được các nội dung liên quan như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; yêu cầu đối với người điều khiển; quy định về tốc độ tối đa và biển báo hạn chế tốc độ; tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ…

Sau đó, HTX Dịch vụ du lịch chùa Hương đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đóng tàu Cường Quý đóng mới 20 xuồng điện, dự kiến bàn giao trước 6 xuồng giai đoạn từ nay đến ngày 24/3/2026.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép đưa các xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách ngay trong lễ hội chùa Hương năm 2026.