Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lễ hội chùa Hương 2026: Bổ sung nhiều đò điện thay thế đò chèo tay

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách ngay trong lễ hội chùa Hương năm 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã làm việc với UBND xã Hương Sơn, HTX Dịch vụ du lịch chùa Hương và Công ty cổ phần ô tô TMT về việc sử dụng đò điện tại Lễ hội chùa Hương..

Theo đó, các đơn vị thống nhất nghiên cứu sản xuất khoảng 20 phương tiện chạy điện có thiết kế tải trọng, vận tốc khai thác tương đương với đò truyền thống (có thể nghiên cứu thí điểm vận tốc khai thác lớn hơn nhưng không ảnh hưởng các phương tiện khác khi di chuyển và cảnh quan môi trường), đồng thời nghiên cứu lắp đặt trạm sạc điện, phương thức sạc điện phù hợp.

z7553005535406-a759ad97f59f0cb0b496b3d420d1d40e.jpg
Đò chèo tay tại Lễ hội chùa Hương 2026

Công ty cổ phần ô tô TMT đề xuất phương án cải tạo đò chèo tay bằng cách lắp động cơ điện. Tuy nhiên, các bên không thống nhất được các nội dung liên quan như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; yêu cầu đối với người điều khiển; quy định về tốc độ tối đa và biển báo hạn chế tốc độ; tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ…

Sau đó, HTX Dịch vụ du lịch chùa Hương đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đóng tàu Cường Quý đóng mới 20 xuồng điện, dự kiến bàn giao trước 6 xuồng giai đoạn từ nay đến ngày 24/3/2026.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép đưa các xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách ngay trong lễ hội chùa Hương năm 2026.

Trần Hoàng
#Lễ hội Chùa Hương 2026 #Sử dụng đò điện trong du lịch #Phát triển phương tiện vận chuyển thân thiện môi trường #Quy chuẩn kỹ thuật cho đò điện #An toàn và bảo vệ môi trường trong vận chuyển du lịch #Chuyển đổi phương tiện thủ công sang điện #Hợp tác giữa các đơn vị vận tải du lịch #Thí điểm dịch vụ đò điện tại lễ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục