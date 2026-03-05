Ứng viên Nguyễn Quỳnh Liên: Nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri

TPO - Trước cử tri xã An Minh (An Giang), bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định luôn đồng hành cùng cử tri, tập trung tháo gỡ các vướng mắc thể chế, bảo vệ quyền lợi của nhóm yếu thế.

Chiều 4/3, tại xã An Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), thuộc đơn vị bầu cử số 7, để vận động bầu cử.

Tại hội nghị, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được công bố. Sau đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm trúng cử, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa bàn là niềm vinh dự lớn, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Theo bà Liên, xã An Minh đã đạt chuẩn nông thôn mới từ trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Sau khi hợp nhất, địa phương có hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, theo bà Liên, chính quyền các cấp đã duy trì và phát triển các mô hình sản xuất như lúa - tôm, nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, nhiều sản phẩm tôm trở thành thương hiệu có giá trị. Hệ thống y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội được đầu tư theo tiêu chí nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội… cũng được triển khai hiệu quả. Từ ngày 1/1/2026, chính sách nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế lên 100% cho người thuộc hộ cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên tiếp tục góp phần bảo đảm an sinh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đại diện lãnh đạo địa phương và cử tri tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, theo bà Liên, địa phương vẫn còn nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở và yêu cầu phát triển sinh kế bền vững. Hạ tầng điện, đường, trường, trạm cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, bà Liên cho biết, sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân.

Bà cũng đề xuất nghiên cứu các quy định pháp luật mang tính đặc thù cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang, nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn như biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an sinh xã hội.

Bà Liên cho biết, sẽ tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đồng thời làm cầu nối chuyển tải kiến nghị của cử tri và chính quyền cơ sở tới Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Trong đó, bà đặc biệt quan tâm việc huy động nguồn lực triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2031, đầu tư hạ tầng, tăng cường phòng chống thiên tai và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân.

Cùng với đó, bà Liên cam kết, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đa dạng hóa hình thức tiếp xúc để lắng nghe, tiếp nhận và chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. “Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân, thực hiện đúng trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội - vì dân, trọng dân, lắng nghe dân và hành động vì lợi ích của nhân dân”, bà Liên nhấn mạnh.

Cử tri xã An Minh đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Ảnh: Nhật Huy.

Cử tri xã An Minh bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm 5 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh như chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; sớm nâng cấp tuyến đường Xuyên Á.

Bên cạnh đó, cử tri xã đề nghị các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong quá trình thực hiện, nhằm bảo đảm việc bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với thực tiễn cơ sở; tiếp tục quan tâm các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người cao tuổi và các đối tượng chính sách.