Iran cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân Việt Nam

TPO - Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi bày tỏ lấy làm tiếc khi công dân Việt Nam ở Iran phải sống trong tình hình căng thẳng hiện nay. Ông khẳng định Chính phủ Iran đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để người Việt lưu trú an toàn hoặc có nguyện vọng về nước.

screen-shot-2026-03-04-at-102244-pm.png
Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi

Ngày 4/3, Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi có cuộc gặp gỡ báo chí, nhằm cung cấp thông tin cập nhật về tình hình cuộc xung đột hiện nay.

Ông cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dân sự, y tế và trường học đã khiến khoảng 800 dân thường thiệt mạng, trong đó có 165 nữ sinh. Ông khẳng định Iran không mong muốn kéo dài xung đột và hoan nghênh nỗ lực hòa giải của mọi quốc gia trên thế giới để chấm dứt chiến tranh.

Về công tác bảo hộ công dân, Đại biện Mohammadi bày tỏ lấy làm tiếc khi công dân Việt Nam ở Iran phải sống trong tình hình căng thẳng hiện nay.

Ông cho biết, chính phủ Iran cam kết phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran để tạo điều kiện lưu trú an toàn hoặc hỗ trợ thủ tục nếu công dân có nguyện vọng về nước, dù các tuyến đường di chuyển hiện nay gặp nhiều khó khăn do tình hình chiến sự.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết, cộng đồng người Việt ở Iran gồm 38 người, trong đó có 23 cán bộ và thành viên gia đình, 13 công dân định cư ở quốc gia này và 2 sinh viên.

Trước khi cuộc xung đột nổ ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran đã quyết định sơ tán 19 cán bộ vào ngày 26/2, rời lên thành phố ở miền Bắc, cách thủ đô Tehran gần 400km.

Bình Giang
#Iran #Bảo hộ công dân #Tình hình Iran #Chiến sự Iran #Xung đột Iran #Người Việt ở Iran

