Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Từ 5-7/3, miền Bắc sẽ có những ngày thời tiết khá đẹp, sáng sớm trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, ít mưa, lạnh về đêm và sáng. Từ khoảng 8/3, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác. Miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa gián đoạn. Tây Nguyên, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa vào chiều tối.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo ngày 6-7/3, miền Bắc tiếp tục se lạnh về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ, ít mưa. Từ khoảng 8/3, miền Bắc có thể có mưa rào và dông rải rác.

thoitiet-0302.jpg
Từ nay đến 7/3, miền Bắc thời tiết khá đẹp.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thanh Hoá ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định cũ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 29-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #trời rét #trời lạnh #mưa dông #nắng nhẹ #gió mùa đông bắc #thời tiết miền Bắc

