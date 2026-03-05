Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ Núi gần 100 năm tuổi ở Nha Trang

Phùng Quang
Hồ Nam

TPO - Nhà thờ Núi Nha Trang gần 100 năm tuổi không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh quan trọng của cộng đồng Công giáo mà còn là điểm du lịch, check-in hấp dẫn với kiến trúc cổ kính mang phong cách Gothic kiểu Pháp.

tp-c_z7584972372783-d756cc76ea4c0061ab1ac9cbebd75ea9.jpg
Nhà thờ Núi﻿ được gọi với nhiều tên khác như: Nhà thờ Đá, Nhà thờ Ngã Sáu và Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, còn tên chính thức là Nhà thờ Chính Tòa Kitô Vua. Công trình nằm tại số 1 Thái Nguyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Video: Vẻ đẹp Nhà thờ Núi Nha Trang nhìn từ trên cao.
tp-c_z7585036770796-7b5c2f53683c8a43c91bf51cd23d43bf.jpg
Nhà thờ Núi là một trong những công trình kiến trúc cổ kính và mang tính biểu tượng nhất của Nha Trang﻿. Không chỉ là trung tâm Công giáo lớn của địa phương, nơi đây còn nổi tiếng với kiến trúc đá Gothic kiểu Pháp﻿ độc đáo, thu hút đông đảo du khách tham quan.
tp-c_z7584976403678-e78022816b1fdd8aa350ea28113aa270.jpg
Vào ngày 3/9/1928, nhà thờ chính thức khởi công bởi linh mục người Pháp Louis Vallet và khánh thành vào ngày 14/5/1933 trên một mỏm núi nhỏ có tên là núi Bông, cao khoảng 12 mét. Để tạo mặt bằng trên đỉnh núi, khoảng 500 trái mìn đã được sử dụng.
tp-c_z7585075639660-c044064a043cecffde7c158946fec329.jpg
Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothic phương Tây, mang vẻ đẹp cổ kính và sang trọng. Công trình được tạo nên từ những khối đá lớn, vững chắc, nổi bật giữa nền trời xanh. Đỉnh mái nhà thờ được gắn biểu tượng Kitô giáo màu trắng, dễ dàng nhận diện ngay cả khi bạn đến Nha Trang lần đầu tiên.
tp-c_z7585075716413-229279e3bbbf5610f6522fd79529a1e0.jpg
Phần tường được xây dựng bằng những viên đá xếp khéo léo, vẫn còn nguyên vẹn sau hàng trăm năm.
tp-c_z7585075671608-7429aae17e5b77019f6d03ba1abbbfb1.jpg
Thiết kế mái vòm nhọn không chỉ mang lại sự thông thoáng, giúp che mưa nắng mà còn tạo nên một không gian thông thoáng, vừa đủ ánh sáng và gió tự nhiên.
tp-c_z7585075671609-204d9ccb3658e575e1d0fd00776d8c97.jpg
Du khách﻿ nước ngoài check-in tại Nhà thờ Núi.
tp-c_z7585075671604-42079864f4884e8e19e376d52f57616a.jpg
Vào đầu giờ chiều, nhà thờ chỉ mở một cửa hông để đón khách tham quan. Bước vào bên trong, du khách sẽ cảm nhận ngay sự mát mẻ và yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với không khí nóng bức, ồn ào bên ngoài. Các du khách đều di chuyển nhẹ nhàng, giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để chiêm ngưỡng kiến trúc hoặc chụp ảnh.
tp-c_z7585075639408-30a77e3070cd26878ca4c4fdcfd3d5f6.jpg
Điểm ấn tượng đầu tiên khi bước vào thánh đường chính là những ô cửa kính màu rực rỡ, phát sáng khi ánh nắng chiếu vào từ hướng Tây. Các ô kính với hoa văn sắc nét, đầy màu sắc góp phần tạo nên vẻ cổ kính và linh thiêng cho không gian bên trong.
tp-c_z7584978241081-4210550a6d7e8901842fa46f0150541c.jpg
Khi ghé thăm Nhà thờ Núi, du khách có thể tham gia các buổi lễ và giảng đạo, cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Du khách còn có thể đi bộ trên bậc tam cấp, chiêm ngưỡng kiến trúc Gothic độc đáo của nhà thờ và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tuyệt đẹp.

