Tàu khu trục Iran bị đánh chìm, hàng trăm người mất tích

TPO - Ít nhất 101 người mất tích sau khi tàu Iran bị tàu ngầm tấn công trên vùng biển ngoài khơi Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Tàu khu trục IRIS Dena của Iran

Theo các nguồn tin từ hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka, ít nhất 101 người đã mất tích và 78 người bị thương sau vụ tấn công bằng tàu ngầm nhằm vào con tàu Iran ngoài khơi bờ biển Sri Lanka.

Bộ trưởng Ngoại giao Vijitha Herath Sri Lanka cho biết nước này đã cứu sống 32 thủy thủ "bị thương nặng" trên tàu khu trục IRIS Dena của Iran, khi con tàu bị chìm ngày 4/3.

Ông Herath phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka rằng các thủy thủ bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở phía nam đảo.

Tàu khu trục với 180 thủy thủ đoàn đã phát tín hiệu cầu cứu lúc rạng sáng.

Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết họ đang tìm kiếm những thành viên thủy thủ đoàn còn lại của IRIS Dena.

Ông Herath cho biết 2 tàu hải quân Sri Lanka và 1 máy bay đã được triển khai cho hoạt động cứu hộ, nhưng không nói rõ nguyên nhân khiến chiếc tàu chiến Iran bị chìm.

Một nghị sĩ phe đối lập đã hỏi trong phiên họp của Quốc hội rằng liệu con tàu có bị đánh bom như một phần trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hay không, nhưng chính phủ Sri Lanka chưa phản hồi.

Người phát ngôn hải quân Buddhika Sampath khẳng định hoạt động mà họ triển khai phù hợp với nghĩa vụ hàng hải.

Hải quân và Không quân Sri Lanka cho biết họ không công bố đoạn phim về hoạt động giải cứu vì liên quan đến quân đội của quốc gia khác.