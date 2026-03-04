Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Số tiền quân đội Mỹ đã chi trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công Iran

Minh Hạnh

TPO - Theo tính toán của hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), lực lượng vũ trang Mỹ đã chi khoảng 779 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Trung Đông, tương đương khoảng 0,1% tổng ngân sách quân sự năm 2026.

2025-06-18t201355z-1-lynxmpel5h1.jpg
(Ảnh: Reuters)

Phần lớn chi tiêu trong ngày đầu tiên là dành cho việc phóng tên lửa Tomahawk, với tổng chi phí khoảng 340,4 triệu USD.

Tiếp theo là chi phí cho các cuộc không kích của máy bay chiến đấu, tổng cộng 271,3 triệu USD.

Đứng thứ ba là chi phí sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, cũng như thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần, tổng cộng tiêu tốn của lực lượng vũ trang Mỹ khoảng 122,2 triệu USD.

Riêng các cuộc tấn công do máy bay ném bom chiến lược B-2 thực hiện đã tiêu tốn của Washington khoảng 30,2 triệu USD.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng biện minh cho cuộc tấn công bằng cách viện dẫn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Hậu quả của các cuộc tấn công là lãnh đạo tối cao của Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei - và một số nhân vật cấp cao khác trong giới lãnh đạo Iran thiệt mạng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố một chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu ở Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Ả-rập Xê-út cũng bị tấn công.

Minh Hạnh
Anadolu Agency
#Mỹ #Iran #Israel #Trung Đông #tên lửa Tomahawk

