Nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ đang được điều động đến Trung Đông

TPO - Năm này sau khi phát động Chiến dịch Epic Fury - cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Washington đã điều thêm nhiều máy bay chiến đấu đến Trung Đông trong động thái được đánh giá là tăng cường đáng kể sức mạnh không quân tại khu vực.

Gia tăng khí tài trong khu vực

The War Zone trích dữ liệu theo dõi chuyến bay cho biết, các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II và máy bay chiến đấu đa năng F-15E Strike Eagle đã cất cánh từ căn cứ không quân Lakenheath ở Anh để hướng về Trung Đông. Những máy bay này sẽ gia nhập lực lượng không quân Mỹ vốn đã hiện diện dày đặc tại khu vực xung quanh Iran.

Động thái trên diễn ra sau tuyên bố của tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, rằng Mỹ đang tăng cường lực lượng không quân ở Trung Đông.

Máy bay chiến đấu F-35A Lightning II và F-15E Strike Eagle hướng về Trung Đông.

Trong bài phát biểu mở đầu cuộc họp báo sáng thứ Hai (2/3) tại Lầu Năm Góc, ông Caine cho biết, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper nói rằng, sẽ có thêm lực lượng, song, ông từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể với lý do tránh làm lộ thông tin cho đối phương.

"Việc nhanh chóng tăng cường này đã chứng minh khả năng thích ứng và triển khai sức mạnh của lực lượng liên hợp vào thời điểm và địa điểm mà quốc gia chúng ta lựa chọn... Chúng ta đang điều động thêm nhiều máy bay chiến thuật vào chiến trường, phù hợp với thời gian cần thiết để đưa chúng đến đó. Tôi cho rằng chúng ta đang tiến gần mức năng lực chiến đấu mong muốn", ông nói.

Trong khi đó, các kênh tình báo nguồn mở (OSINT) ghi nhận hàng chục chiếc F-35A xuất phát từ căn cứ không quân Hill (bang Utah, Mỹ) cũng đang trên đường tới Trung Đông.

Oanh tạc cơ chiến lược và loạt đòn tập kích quy mô lớn

Trước đó, CENTCOM xác nhận bên cạnh máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit , các máy bay ném bom B-1 Lancer và B-52 Stratofortress cũng đã tham gia chiến dịch Epic Fury, xuất phát từ Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Iran. Hằng ngày, có hàng chục máy bay vận tải chở hệ thống phòng không và các vật tư khác di chuyển đến khu vực này.

Ngoài các cuộc tấn công từ máy bay chiến đấu, chiến dịch còn sử dụng máy bay không người lái, hệ thống pháo phản lực đặt trên mặt đất và tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke.

Theo CENTCOM, trong ba ngày đầu tiên của chiến dịch, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 1.700 mục tiêu, bao gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, hệ thống phòng không, các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo và chống hạm, cũng như các căn cứ hải quân.

Phương Tây tăng cường sự hiện diện

Bên cạnh Mỹ, nhiều quốc gia phương Tây cũng triển khai lực lượng tới Trung Đông, trong đó bao gồm máy bay từ Anh và Pháp. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Hy Lạp đã được gửi đến Síp để bảo vệ các cơ sở trên đảo.

Hôm thứ Ba (3/3), Bộ Quốc phòng Anh xác nhận một trong những chiếc F-35B của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran trên không phận Jordan.

Máy bay F-35B của Anh bắn hạ UAV Iran.

Trong khi đó, theo tờ Le Monde, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Paris đã triển khai tiêm kích Dassault Rafale tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm bảo vệ các căn cứ hải quân và không quân của Pháp trước nguy cơ tấn công từ Iran. Máy bay Rafale hiện được bố trí tại căn cứ Al Dhafra gần Abu Dhabi.

"Pháp có hàng trăm binh sĩ hải quân, không quân và lục quân đóng quân tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Máy bay Rafale của Pháp được đặt tại căn cứ Dhafra gần Abu Dhabi", ông nói.

Hiện, chưa rõ Chiến dịch Epic Fury sẽ kéo dài bao lâu. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết chiến dịch có thể kéo dài "bốn đến năm tuần", song chưa đưa ra khung thời gian chính thức.