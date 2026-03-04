Iran tuyên bố phóng 40 tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã phóng hơn 40 tên lửa trong đợt tấn công trả đũa thứ 17 nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư (4/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết loạt tên lửa này là một phần của Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, được Tehran phát động sau các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Iran. IRGC khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn, bất chấp việc Mỹ và Israel gia tăng hoạt động quân sự chống lại các mục tiêu của Iran.

Theo báo cáo ban đầu, các mục tiêu bị nhắm đến gồm thành phố Irbil (Iraq), hai căn cứ quân sự tại Kuwait và hai tàu chiến Mỹ hoạt động trong khu vực.

Ảnh minh họa.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran, Washington và Tel Aviv leo thang nghiêm trọng. Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch không kích phối hợp nhằm vào Iran. Các nguồn tin cho biết chiến dịch này khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao thiệt mạng.

Sáng thứ Tư, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Tehran khi xung đột bước sang ngày thứ năm. Truyền hình nhà nước Iran cho biết các vụ nổ xảy ra vào rạng sáng. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn tên lửa Iran, và tiếng nổ cũng được nghe thấy quanh khu vực Jerusalem.

Sau năm ngày giao tranh, số người thiệt mạng tại Iran được cho là gần 800. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định cuộc xung đột có thể kéo dài một tháng hoặc lâu hơn.