Ba hãng hàng không Trung Đông chưa xác định được ngày rời Hà Nội

TPO - Xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên hoạt động hàng không quốc tế khi hàng loạt chuyến bay đi và đến khu vực này bị hủy hoặc điều chỉnh. Tính đến sáng nay (4/3), Nội Bài đã có 20 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng hơn 4.500 hành khách và khiến 3 máy bay nước ngoài phải lưu đỗ dài ngày.

Theo cập nhật mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), kế hoạch khai thác ngày hôm nay của các hãng hàng không có đường bay liên quan đến Trung Đông tiếp tục biến động mạnh.

Qatar Airways hủy 2 chuyến chở khách từ Hà Nội đi Doha trong hôm nay, gồm chuyến QR983 (228 khách) và QR977 (251 khách); 1 chuyến bay chở hàng QR8951 cùng chặng cũng không thể cất cánh. Etihad Airways hủy chuyến EY433 từ Hà Nội đi Abu Dhabi tối 5/3 khiến 246 hành khách bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chuyến EK395 của Emirates từ Hà Nội đi Dubai rạng sáng 5/3 chưa có thông tin chính thức về tình trạng khai thác. Riêng Turkish Airlines vẫn duy trì hai cặp chuyến bay Istanbul - Hà Nội - Istanbul trong hôm nay theo kế hoạch.

Hơn 4.500 hành khách có chuyến bay từ Nội Bài đi Trung Đông bị ảnh hưởng vì các chuyến bay bị hủy do căng thẳng leo thang.

Như vậy, tại sân bay Nội Bài, so với hôm qua thì tổng số chuyến bay bị hủy đã tăng thêm 4 chuyến, nâng con số lên 20 chuyến. Lượng khách bị ảnh hưởng hành trình lên tới hơn 4.500 người, tăng hơn 700 lượt so với hôm qua. Việc hoãn, hủy chuyến bay từ Nội Bài đi Trung Đông đều được các hãng thông báo trước cho hành khách nên không xảy ra tình trạng sân bay bị ùn ứ hành khách do các chuyến bay bị hủy.

Hiện có 3 máy bay, gồm 1 của Emirates và 2 của Qatar Airways, đang được bố trí vị trí đỗ dài ngày tại sân bay do chưa thể khai thác trở lại.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết hệ thống phát thanh và màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) được cập nhật liên tục để hướng dẫn hành khách. Cảng cũng phối hợp với các hãng như Emirates, Etihad Airways và Qatar Airways nhằm đảm bảo quyền lợi, bố trí lưu trú cho khách theo quy định. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang triển khai phương án giảm phí dừng đỗ để hỗ trợ các hãng trong bối cảnh khai thác bị gián đoạn.

Máy bay của Qatar Airways tại Nội Bài.

Nhà chức trách lưu ý hành khách có kế hoạch đi hoặc đến Trung Đông cần chủ động liên hệ hãng hàng không để kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi di chuyển ra sân bay, tránh phát sinh chi phí và thời gian chờ đợi.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không, Bộ Xây dựng vừa có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi và đánh giá rủi ro. Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam theo dõi sát sao tình hình an ninh, an toàn tại khu vực Trung Đông để ban hành các khuyến cáo và chỉ đạo điều hành bay phù hợp.

Cục HKVN đã yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát kế hoạch khai thác và "tuyệt đối không tổ chức khai thác qua các khu vực, vùng trời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn". Các hãng bay cũng được yêu cầu phải thường xuyên cập nhật thông tin từ Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và nhà chức trách các nước, chủ động lựa chọn đường bay thay thế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo cho hành khách khi có thay đổi.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ tăng cường giám sát an toàn bay. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam phải theo dõi chặt chẽ, xây dựng phương án điều hành bay phù hợp khi phải điều chỉnh đường bay quốc tế và hỗ trợ kịp thời cho các hãng. Các doanh nghiệp khai thác cảng hàng không cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để phối hợp phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại sân bay trong trường hợp có thêm các biến động về lịch bay.