Nín thở theo dõi 'siêu máy bay' chở khách rời điểm nóng Trung Đông

TPO - "Siêu máy bay" Airbus 380 của Etihad Airways cất cánh từ điểm nóng Abu Dhabi (UAE) đi London - Vương quốc Anh được chú ý trên FlightRadar24 - công cụ theo dõi chuyến bay miễn phí.

Theo Aerotime, một số chuyến bay Etihad Airways của UAE vẫn có thể khởi hành từ sân bay quốc tế Zayed ở Abu Dhabi (UAE), bất chấp các thông báo ngừng bay trước đó do tình hình chiến sự Trung Đông diễn ra căng thẳng.

Ngày 2/3, dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy một chiếc Airbus 380 bay đến sân bay Heathrow (LHR) ở London là chiếc đầu tiên rời Abu Dhabi. Chuyến bay cất cánh vào khoảng 14h40 (giờ địa phương), ngay sau đó là các chuyến bay khác đến Riyadh (Ả Rập Xê Út), Amsterdam (Hà Lan) và Islamabad (Pakistan).

Chuyến bay từ điểm nóng được cả thế giới chú ý, theo dõi trên Flightradar24. Đến tối cùng ngày, chuyến bay hạ cánh an toàn.

Thông tin chuyến bay từ UAE đi Vương quốc Anh.

Tổng cộng có khoảng 15 chuyến bay đã khởi hành từ sân bay quốc tế Zayed trong ngày 2/3, theo ghi nhận của Aerotime.

Trong thông báo mới, Etihad Airways cho biết sẽ khai thác một số chuyến điều chuyển máy bay, chở hàng và hồi hương công dân, phối hợp với nhà chức trách UAE và tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Trước đó, Etihad Airways tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5h ngày 2/3 (giờ Việt Nam). Hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí đến ngày 15/3 hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Etihad Airways được thành lập năm 2003 và có trụ sở chính tại Abu Dhabi. Đây là hãng hàng không lớn thứ hai tại UAE, nổi tiếng với dịch vụ cao cấp.

Ngày 3/3, dữ liệu Flightradar24 cho thấy một số chuyến bay đã cất cánh từ sân bay quốc tế Dubai (DXB) hướng đến Manchester, London (Vương quốc Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức).

Hãng hàng không Emirates cũng nối lại khai thác một số chuyến bay hạn chế. Thông báo của hãng khẳng định ưu tiên phục vụ những khách hàng đã đặt vé trước đó. Những khách hàng được đặt lại chỗ trên các chuyến bay hạn chế này sẽ được Emirates liên hệ trực tiếp.

Sân bay quốc tế Dubai đóng cửa hôm 1/2. Ảnh: AP.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trước tình hình hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị tác động đáng kể, các hãng hàng không đã chủ động hỗ trợ hành khách thông qua các chính sách đặt vé lại và hoàn vé, đồng thời các hãng cũng khuyến cáo hành khách kiểm tra cập nhật chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay cũng như chủ động triển khai biện pháp hỗ trợ hành khách theo quy định.

Tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Pháp triển khai máy bay chiến đấu tới UAE để bảo vệ các căn cứ quân sự, trong khi Iran cảnh báo các nước châu Âu không tham gia vào cuộc xung đột hiện nay.

Căng thẳng gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Tehran đáp trả bằng việc nhắm vào các mục tiêu và đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo có thể đẩy giá năng lượng tăng cao, gây tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu.

Tại Abu Dhabi, một UAV đã đánh trúng bồn chứa nhiên liệu ngày 2/3, gây hỏa hoạn nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành. Tập đoàn công nghệ Amazon cho biết hai trung tâm dữ liệu của tập đoàn này tại UAE đã bị tấn công trực tiếp, làm gián đoạn dịch vụ điện toán đám mây tại một số khu vực Trung Đông.