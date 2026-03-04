Cục Du lịch quốc gia: Dừng tour đến vùng chiến sự Trung Đông

TPO - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp lữ hành quốc tế chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tại các khu vực xảy ra xung đột tại Trung Đông và không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam có công văn khẩn gửi các doanh nghiệp lữ hành, yêu cầu tạm dừng tổ chức tour đến những khu vực đang xảy ra xung đột, đảm bảo an toàn cho du khách.

Tại một số khu vực trên thế giới, đặc biệt là Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận, tình hình bất ổn, xung đột đang ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

Chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm buộc tạm dừng.

Thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp lữ hành quốc tế chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tại các khu vực xảy ra xung đột và nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao. Cục Du lịch quốc gia cũng yêu cầu doanh nghiệp lữ hành dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo.

Trường hợp có đoàn khách đang ở khu vực bị ảnh hưởng, giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại để đảm bảo an toàn, triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Ngay sau văn bản của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội cũng gửi văn bản về việc ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước bối cảnh chiến sự diễn ra căng thẳng ở Trung Đông.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng chủ động ứng phó với tình hình. Đại diện Công ty du lịch Bắc Đẩu cho biết giải pháp hiện tại cho du khách kẹt ở Trung Đông hoặc có ý định di chuyển tới Trung Đông là tư vấn phương án thay thế tối ưu.

"Khi phát sinh sự cố bất khả kháng, chúng tôi sẽ đồng hành tư vấn các giải pháp có lợi nhất", đại diện Công ty Bắc Đẩu nói.

Hàng nghìn chuyến bay của các hãng hàng không lớn ở Trung Đông bị hủy.

Trước đó, các doanh nghiệp lữ hành cũng thông báo tạm dừng tour Trung Đông đến hết tháng 3.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vina Group - nhận định, trong bối cảnh bất ổn, du khách có xu hướng chuyển dịch sang các điểm đến an toàn, gần và có mạng bay ổn định hơn như Đông Bắc Á. So với Trung Đông, thị trường Đông Bắc Á có lợi thế về khoảng cách địa lý, giá tour và tần suất đường bay.