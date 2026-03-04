Đóng cửa sân bay Liên Khương từ hôm nay

TPO - Từ hôm nay (4/3) đến ngày 25/8, toàn bộ chuyến bay đi và đến Đà Lạt tạm dừng khi sân bay Liên Khương sửa chữa. Hơn 960.000 lượt khách dự kiến bị ảnh hưởng, hãng hàng không gấp rút điều chỉnh đường bay, trong khi tỉnh Lâm Đồng xoay trục sang đường bộ để giữ nhịp du lịch.

Như Tiền Phong đã thông tin, sân bay Liên Khương đóng cửa để nâng cấp hạ tầng, kéo theo việc tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi Đà Lạt. Theo khảo sát trên website của Vietnam Airlines, Vietjet, các chặng bay từ TPHCM và Hà Nội đi Đà Lạt hiện đã "khóa" và không còn hiển thị mở bán.

Trước khi tạm ngưng hoạt động, bình quân mỗi ngày sân bay Liên Khương phục vụ khoảng 34 chuyến bay với hơn 5.200 lượt khách. Mạng lưới bay bao gồm các đường bay quốc nội (TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng) và các chuyến bay quốc tế đi Malaysia, Đài Loan.

Toàn cảnh sân bay Liên Khương. Ảnh: ACV.

Để bảo vệ quyền lợi của hành khách đã mua vé đi/đến Lâm Đồng trong giai đoạn 4/3-25/8, Vietnam Airlines cho phép khách hoàn vé miễn phí hoặc đổi ngày, đổi hành trình một lần không mất phí (chỉ thu chênh lệch giá vé, thuế, phí theo quy định), với thời hạn hỗ trợ đến hết ngày 31/8. Nhằm bù đắp năng lực vận tải, hãng cũng tăng cường khai thác các đường bay TPHCM - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột.

Tương tự, Vietjet hỗ trợ khách hàng bảo lưu vé hoặc chuyển đổi hành trình sang các sân bay lân cận như Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Việc đóng cửa sân bay trong nửa năm dự kiến làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách, kéo theo sự sụt giảm mạnh lượng khách di chuyển bằng đường hàng không. Thời gian và chi phí di chuyển tăng lên cũng làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến, đặc biệt với nhóm khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách gia đình và người cao tuổi. Giao thông đường bộ dự báo sẽ chịu áp lực lớn, đặc biệt trên các tuyến liên vùng vào dịp lễ, hè, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.

Đứng trước thách thức này, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng định hướng chuyển dịch trọng tâm sang khai thác thị trường khách di chuyển bằng đường bộ từ TPHCM, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Địa phương sẽ ưu tiên thu hút khách du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), các nhóm khách lớn, khách gia đình.

Việc đóng cửa sân bay Liên Khương trong nửa năm dự kiến làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách. Ảnh: VTV.

Trong thời gian sân bay đóng cửa, du khách vẫn có nhiều lựa chọn để đến Đà Lạt bằng việc kết hợp hàng không và đường bộ. Khách có thể bay đến sân bay Cam Ranh (cách Đà Lạt khoảng 105 km, mất 3 giờ đi ô tô qua đèo Khánh Lê), bay đến Buôn Ma Thuột (cách 210 km), hoặc bay đến TPHCM rồi đi xe khách lên Đà Lạt.

Nếu di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ từ TPHCM, du khách có thể chọn xe khách giường nằm hoặc limousine cao cấp hoạt động 24/7, với thời gian di chuyển từ 6-8 giờ qua quốc lộ 20. Khách từ miền Trung và miền Bắc cũng có thể đi các tuyến xe liên tỉnh chạy thẳng đến bến xe Đà Lạt.