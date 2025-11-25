Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Lâm Đồng:

Thông tin mới về việc đóng sân bay Liên Khương

Thái Lâm
TPO - Tỉnh Lâm Đồng ấn định thời gian khởi công dự án sửa chữa và nâng cấp sân bay Liên Khương vào ngày 4/3/2026 và hoàn thành trước 25/8 cùng năm.

Chiều 25/11, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam về kế hoạch tạm dừng hoạt động Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương để phục vụ sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Đại diện Cảng hàng không Liên Khương cho biết dự án nâng cấp gồm: sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống điện, thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn bay… với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến khởi công ngày 4/3/2026 và hoàn thành trước 25/8 cùng năm, với khoảng 500 nhân công làm việc ngày đêm trên công trường. Hiện chủ đầu tư đã hoàn tất thiết kế, triển khai mời thầu và các thủ tục giám sát, kiểm định, dự kiến hoàn thiện trong tháng 12 năm nay.

image-11.jpg
Sân bay Liên Khương phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo đơn vị thi công, việc nâng cấp đường cất hạ cánh trong mùa nắng và với nền kết cấu hiện tại tốt sẽ giúp dự án thuận lợi về tiến độ. "Chậm nhất đến 25/8/2026, sân bay Liên Khương sẽ khai thác bình thường trở lại; tùy điều kiện, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm hơn", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đánh giá, việc đóng cửa sân bay để sửa chữa sẽ tác động lớn đến đi lại của người dân, du khách và hoạt động lưu thông hàng hóa, qua đó ảnh hưởng đến dịch vụ, du lịch và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ông đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tối đa, đưa sân bay Liên Khương vào hoạt động trở lại sớm nhất có thể.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu bảo đảm tiến độ dự án.

Hiện hạ tầng sân bay xuống cấp, nhiều hạng mục quá tải, ảnh hưởng trực tiếp đến tần suất khai thác của sân bay Liên Khương. Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Liên Khương sẽ đạt cấp 4E, khai thác được các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, phục vụ 5 triệu khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600m, nâng công suất lên 7 triệu khách/năm.

Thái Lâm
#sân bay Liên Khương #nâng cấp #sửa chữa #đường băng #Lâm Đồng #du lịch #hạ tầng

