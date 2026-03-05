Bộ Ngoại giao sẵn sàng phương án sơ tán 12.000 công dân ở Trung Đông khi cần thiết

TPO - Hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực này. Bộ Ngoại giao hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chủ động triển khai công tác bảo hộ công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên về tình hình bảo hộ công dân, hỗ trợ các tàu, thuyền viên Việt Nam ở khu vực Trung Đông.

Bà cho biết, theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Đông, hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực này. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại khu vực này cơ bản ổn định và chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do cuộc xung đột.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao đã hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, tại Israel và các quốc gia lân cận theo dõi sát diễn biến liên quan và giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt Nam, làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân Việt Nam, trong đó có các công dân đi du lịch quá cảnh, các đoàn công tác bị hủy chuyến bay do không phận bị đóng; khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn, cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp, chủ động triển khai công tác bảo hộ công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp khó khăn, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam liên hệ với các đường dây nóng bảo hộ công dân sẵn sàng 24/7 của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các quốc gia lân cận.

Bảo đảm an toàn cho các tàu và thuyền viên

Theo thông tin từ Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam, hiện có 8 tàu và 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động ngay các điểm nóng ở Trung Đông.

Trả lời câu hỏi về phương án đảm bảo an toàn các tàu và thuyền viên, bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các tới cơ quan chức năng trong nước, hoạt động vận tải biển qua khu vực Trung Đông hiện nay có nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Để bảo đảm an toàn cho các tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến quốc tế và thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu biển nước ngoài có tuyến hàng hải qua khu vực này, Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam đã gửi công văn tới các cơ quan chức năng liên quan, các hiệp hội chủ tàu, các chủ tàu Việt Nam, các công ty cung ứng thuyền viên, để yêu cầu thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với các rủi ro và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế và thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài có hành trình qua khu vực này.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Iran, Israel và các quốc gia lân cận luôn theo dõi sát sao tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để lên phương án bảo hộ cần thiết và kịp thời, trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Giảm thiểu tác động tiêu cực

Về câu hỏi tình hình khu vực Trung Đông tác động như thế nào đến thương mại, kinh tế và năng lượng của Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết, cũng giống như đối với công tác bảo hộ công dân, để giảm thiểu tác động đối với mọi mặt kinh tế - xã hội, Bộ Ngoại giao luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan liên quan.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột tại Trung Đông. Theo đó, Bộ Công thương đề nghị các hiệp hội ngành sản xuất nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng theo dõi sát diễn biến tình hình và thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để cập nhật thông tin đến các hội viên, nhằm chủ động kế hoạch sản xuất và phương án tổ chức xuất nhập khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn tắc, giảm thiểu tác động tiêu cực do cuộc xung đột.

Các cơ quan trong nước đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời cập nhật thông tin về diễn biến tại khu vực để trao đổi với các hiệp hội, đồng thời nghiên cứu tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để có thể chủ động ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

Ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 385/QĐ-TTg về thành lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp ở khu vực Trung Đông. Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình, tổ chức kiểm tra và kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan, nhằm bảo đảm đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Tổ công tác này sẽ nghiên cứu để đưa ra những hướng giải pháp cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn và chủ động dự báo để có những phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả không thể bị động bất ngờ.

Là thành viên Tổ công tác, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình hiện nay.