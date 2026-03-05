Nhà Trắng phủ nhận chuyện hỗ trợ quân sự cho người Kurd Iran

TPO - Phát ngôn viên Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với các lãnh đạo người Kurd ở Iraq, nhưng phủ nhận thông tin cho rằng Mỹ định hỗ trợ quân sự cho các nhóm người Kurd ở Iran để tạo nên một cuộc nổi dậy bên trong nước này.

Các thành viên DPKI ở Irbil, Iraq, ngày 27/2/2026. (Ảnh: AP)

“Ông ấy đã nói chuyện với các lãnh đạo người Kurd liên quan đến căn cứ của chúng tôi ở miền bắc Iraq. Nhưng bất kỳ thông tin nào cho rằng tổng thống đã đồng ý với kế hoạch như vậy đều hoàn toàn sai sự thật và không nên được đăng tải”, bà Karoline Leavitt nói tại cuộc họp báo ngày 4/3.

Trước đó, CNN dẫn nguồn tin cho biết CIA đang phối hợp để vũ trang cho các lực lượng người Kurd nhằm kích động một cuộc nổi dậy rộng khắp tại Iran.

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tích cực thảo luận với các nhóm đối lập Iran và lãnh đạo người Kurd ở Iraq về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho họ.

Các nhóm vũ trang người Kurd tại Iran có hàng nghìn tay súng hoạt động dọc biên giới giáp Iraq, chủ yếu tại khu vực Kurdistan của Iraq.

Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công, một số nhóm đã ra tuyên bố công khai ám chỉ hành động sắp diễn ra và kêu gọi lực lượng quân đội Iran đào ngũ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành không kích nhằm vào các nhóm người Kurd, sử dụng hàng chục máy bay không người lái.

Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với ông Mustafa Hijri - lãnh đạo đảng Dân chủ Kurdistan Iran (KDPI), một quan chức cấp cao người Kurd tại Iran cho biết. KDPI là một trong những nhóm bị IRGC tấn công.

Cũng theo vị quan chức này, các lực lượng đối lập người Kurd Iran sẽ tham gia một chiến dịch trên bộ tại miền Tây Iran trong những ngày tới.

“Chúng tôi tin rằng hiện nay có cơ hội lớn”, nguồn tin nói về thời điểm tiến hành chiến dịch, đồng thời cho biết các lực lượng dân quân hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ và Israel.

Ngày 1/3, ông Trump cũng đã điện đàm với các lãnh đạo người Kurd ở Iraq để thảo luận về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, cũng như cách Mỹ và người Kurd có thể phối hợp, hai quan chức Mỹ và một nguồn tin khác am hiểu tình hình cho biết.

Theo một quan chức Mỹ, người Kurd có thể góp phần gây hỗn loạn trong khu vực và khiến nguồn lực quân sự của chính quyền Iran bị phân tán. Một số ý tưởng khác xoay quanh khả năng người Kurd chiếm và kiểm soát lãnh thổ ở phía bắc Iran, nhằm tạo ra một vùng đệm cho Israel.

CIA từ chối bình luận về thông tin này.

Alex Plitsas, cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng Mỹ “rõ ràng đang tìm cách khởi động” quá trình người dân Iran lật đổ chế độ bằng cách vũ trang cho người Kurd - đồng minh lâu năm của Mỹ trong khu vực.

“Người dân Iran nói chung không có vũ khí và trừ khi các lực lượng an ninh sụp đổ, sẽ rất khó để họ tiếp quản nếu không được ai đó cung cấp vũ khí”, ông Plitsas nói với CNN.

Tuy nhiên, bất kỳ sự hỗ trợ nào của Mỹ và Israel cho một lực lượng trên bộ của người Kurd nhằm lật đổ chính quyền Iran cũng sẽ không dễ dàng.

Các đánh giá tình báo Mỹ cho biết người Kurd Iran hiện nay không có đủ ảnh hưởng hoặc nguồn lực để thúc đẩy một cuộc nổi dậy chống chính phủ thành công. Bên cạnh đó, các đảng phái người Kurd Iran cũng tìm kiếm bảo đảm chính trị từ chính quyền Tổng thống Trump trước khi họ tham gia bất kỳ chiến dịch nào.

“Có thể không đơn giản khi Mỹ thuyết phục một lực lượng ủy nhiệm chiến đấu thay cho mình. Họ là một nhóm đang suy tính lợi ích riêng, và câu hỏi là liệu việc tham gia có phù hợp với lợi ích của họ hay không”, một quan chức Mỹ cho biết.

Người Kurd là một nhóm dân tộc thiểu số không có quốc gia chính thức. Hiện nay ước tính có khoảng 25 - 30 triệu người Kurd, phần lớn sinh sống tại khu vực trải dài qua một phần Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran, Syria và Armenia. Đa số người Kurd theo Hồi giáo Sunni, nhưng cộng đồng này có truyền thống văn hóa, xã hội, tôn giáo và chính trị đa dạng cùng nhiều phương ngữ khác nhau.

Các lực lượng người Kurd từng cảm thấy vỡ mộng khi hợp tác với Mỹ trước đây, và thường phàn nàn rằng họ bị Mỹ “bỏ rơi”.

CIA có lịch sử lâu dài và phức tạp trong việc hợp tác với các phe phái người Kurd tại Iraq từ nhiều thập kỷ trước, trong bối cảnh chiến tranh Iraq. Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, CIA hiện có một cơ sở tại vùng Kurdistan của Iraq, gần biên giới Iran. Mỹ cũng có lãnh sự quán tại Erbil - thủ phủ của Kurdistan, nơi binh sĩ Mỹ cùng liên quân đồn trú tại đây thực hiện nhiệm vụ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS).