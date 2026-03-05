Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tướng Mỹ nói quân đội Iran phản công yếu dần

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine - nhận định, các vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh, trong khi lực lượng Mỹ đạt được “tiến bộ ổn định” trong khu vực.

gettyimages-2219655707.jpg
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine. (Ảnh: Reuters)

“Tính đến sáng nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang đạt được tiến bộ ổn định. Số vụ bắn tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 86% so với ngày đầu tiên giao tranh”, tướng Caine nói trong một cuộc họp báo ngày 4/3 tại Lầu Năm Góc, nhấn mạnh thêm rằng sự sụt giảm đã tăng tốc trong những giờ gần đây".

“Trong 24 giờ qua, đã có sự sụt giảm 23%. Các vụ phóng máy bay không người lái của Iran cũng giảm 73%. Nhờ đó, CENTCOM có thể thiết lập ưu thế trên không cục bộ dọc theo sườn phía nam bờ biển Iran và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của họ với độ chính xác và hỏa lực áp đảo”.

Những số liệu thống kê này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố, rằng không quân và hải quân Iran đã bị “vô hiệu hóa”.

Cũng theo tướng Caine, sau khi thiết lập ưu thế trên không ở Iran, Mỹ “sẽ bắt đầu mở rộng hoạt động vào sâu trong đất liền”.

“Chúng tôi sẽ tấn công ngày càng sâu vào lãnh thổ Iran và tạo ra thêm không gian tác chiến cho lực lượng Mỹ”, ông nói.

Phát biểu trước đó tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, chiến dịch của Mỹ vẫn đang ở “giai đoạn đầu”. Mục tiêu của giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch quân sự là để lực lượng không quân Mỹ và Israel giành “quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”. Giai đoạn này dự kiến sẽ hoàn thành trong “chưa đầy một tuần”.

Minh Hạnh
CNN
