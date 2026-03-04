Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tên lửa Iran bị đánh chặn khi đe dọa không phận thành viên NATO

Minh Hạnh

TPO - Một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran, hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị hệ thống phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh chặn ở phía đông Địa Trung Hải, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

ap25010403510344-1024x640.jpg
(Ảnh: AP)

Theo cơ quan này, không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ việc. Tên lửa Iran bị đánh chặn sau khi bay qua Syria và Iraq.

Mảnh vỡ của tên lửa phòng không đánh chặn tên lửa đạn đạo đã rơi xuống khu vực Dortyol thuộc tỉnh Hatay ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO và là nước láng giềng phía tây bắc của Iran - bị cuốn vào cuộc xung đột đang leo thang. Iran chưa bình luận về thông tin này.

“Chúng tôi cảnh báo tất cả các bên kiềm chế những hành động có thể dẫn đến leo thang xung đột hơn nữa trong khu vực. Trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn với NATO và các đồng minh khác”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

“Chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và không phận của mình. Chúng tôi nhắc nhở tất cả các bên, rằng chúng tôi bảo lưu quyền đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào nước mình”.

Điều 4 hiến chương của NATO nêu rõ, các đồng minh sẽ "tham vấn lẫn nhau bất cứ khi nào sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh" của một thành viên bị đe dọa.

Trả lời trong cuộc họp báo tối 4/3 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được hỏi về việc NATO đánh chặn một tên lửa đạn đạo bắn từ Iran khi nó đang hướng vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hiệp ước thành lập NATO, các thành viên liên minh bị ràng buộc bởi điều khoản phòng thủ tập thể - Điều 5 - trong đó coi một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

"Về vụ việc liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ phải trả lời các bạn sau về hình thức đánh chặn tên lửa Iran. Chúng tôi đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, không có lý do gì để tin rằng vụ việc sẽ kích hoạt bất cứ điều gì giống như Điều 5", ông nói.

Minh Hạnh
Reuters
