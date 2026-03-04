Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói về chiến dịch ở Iran: 'Chúng tôi mới chỉ bắt đầu'

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, rằng chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran vẫn còn ở giai đoạn “sơ khai”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

“Như Tổng thống Donald Trump đã nói, sẽ có nhiều đợt tấn công lớn hơn nữa”, ông Hegseth tuyên bố. “Chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi đang tăng tốc, chứ không phải giảm tốc”.

Bộ trưởng cho biết, mục tiêu của giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch quân sự là để lực lượng không quân Mỹ và Israel giành “quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”. Giai đoạn này dự kiến sẽ hoàn thành trong “chưa đầy một tuần”.

Một khi thiết lập được ưu thế trên không, Mỹ sẽ bắt đầu thả các loại bom chính xác 500, 1000 và 2000 pound, mà Mỹ có kho dự trữ gần như không giới hạn, ông Hegseth cho biết.

Kho dự trữ tên lửa dẫn đường tầm xa và tên lửa Patriot của Mỹ vẫn “cực kỳ mạnh”, ông nói, trong bối cảnh lo ngại chiến dịch chống lại Iran có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Bộ trưởng nói thêm rằng, lực lượng không quân sẽ “tìm kiếm, loại bỏ các tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran”, cũng như các lãnh đạo quân sự Iran.

“Đây không phải là một cuộc chiến công bằng. Chúng ta đang tiếp tục giáng đòn khi họ gục ngã. Đó là cách chúng ta nên làm”.

Khi được hỏi liệu Iran có thể trụ vững lâu hơn Mỹ hay không, ông Hegseth trả lời: “Không thể”.

"Giới hạn duy nhất là mong muốn của Tổng thống Trump trong việc đạt được những hiệu quả cụ thể vì lợi ích của người dân Mỹ. Và đó là lý do tại sao chúng ta không nói về thời hạn cụ thể. Có thể là 4 tuần, nhưng nó có thể là 6 tuần, có thể là 8 tuần, có thể là 3 tuần".

Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran

Tại cuộc họp báo, ông Hegseth xác nhận một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran trong vùng biển quốc tế.

Theo ông Hegseth, đây là lần đầu tiên một tàu đối phương bị Mỹ đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II.

“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran. Con tàu tưởng rằng nó an toàn trong vùng biển quốc tế”, ông Hegseth nói. “Thay vào đó, nó đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi”.

Con tàu bị tấn công là chiếc “Soleimani” - được đặt tên theo Tướng Iran Qasem Soleimani, người đã bị lực lượng Mỹ ám sát năm 2020.

“Chúng tôi đã loại bỏ Soleimani hai lần”, ông Hegseth nói, ám chỉ vị tướng Iran và con tàu vừa bị đánh chìm.

Vụ tấn công trường học Iran

Theo Bộ trưởng Hegseth, chính quyền Tổng thống Trump đang điều tra vụ tấn công mà theo truyền thông nhà nước Iran, đã khiến hơn 100 người thiệt mạng tại một trường tiểu học nữ sinh ở miền nam Iran.

“Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi đang điều tra vụ việc đó”, ông Hegseth nói. “Tất nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường, nhưng chúng tôi đang xem xét điều tra vụ việc đó”.

Trong vụ tấn công ở thành phố Minab, phần lớn nạn nhân là trẻ em. Đông đảo người dân Iran đã có mặt tại lễ tang tập thể ngày 3/3, cầm ảnh và biểu ngữ, để bày tỏ lòng thương tiếc các nạn nhân xấu số.